Flávio Pereira Bibo Nunes pede ao CNJ que examine conduta da magistrada gaúcha que proíbe uso da bandeira do Brasil

Por Flavio Pereira | 15 de julho de 2022

Deputado Bibo Nunes anunciou a medida que adotará perante o CNJ. (Foto: Reprodução/vídeo)

O deputado federal Bibo Nunes (PL) anunciou ontem à noite à coluna, que deve protocolar nesta sexta-feira, junto ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça), denúncia e pedido de providências em relação à conduta da magistrada da comarca de Santo Antônio das Missões que anunciou a partir de 16 de agosto a proibição do uso da bandeira brasileira por considerar que o símbolo nacional configura propaganda eleitoral em benefício do presidente Jair Bolsonaro.

Jair Bolsonaro comentou o fato

O presidente Jair Bolsonaro comentou o anúncio inusitado da magistrada:

“É absurdo querer proibir o uso da bandeira do Brasil sob justificativa eleitoral. Não tenho culpa se resgatamos os valores e símbolos nacionais que a esquerda abandonou para dar lugar a bandeiras vermelhas, a internacional socialista e pautas como aborto e liberação de drogas.”

Para alívio dos deputados, o governo manterá CCs dos afilhados

O governador Ranolfo Vieira Junior passou um recado tranquilizador aos deputados do MDB, PP, PL e Republicanos, cujos partidos não acompanham a pré-candidatura de Eduardo Leite ao Governo do Estado: não haverá demissão dos CCs de seus afilhados. Estima-se que alguns deputados tenham indicado entre 30 e 40 cargos de confiança no governo do Estado.

O dilema do MDB está de volta

O MDB voltou a viver seu dilema interno depois da visita do presidente nacional, deputado Baleia Rossi, ao Rio Grande do Sul. Terá de decidir entre o pragmatismo ou a emoção. O dirigente nacional conseguiu incluir na pauta da convenção do dia 31, a votação de indicativo para a retirada da candidatura própria e apoio a Eduardo Leite, do PSDB.

Se depender dos prefeitos do MDB, aliança com PSDB fica mais fácil

O que mais preocupa aos emedebistas que se opõem à aliança com Eduardo Leite é o poder de fogo do governo do Estado, em especial junto aos prefeitos e vereadores do interior. A executiva delegou à Associação dos Prefeitos e Vices do partido uma primeira avaliação sobre eventual aliança com os tucanos. Normalmente, os prefeitos preferem estar ao lado do governo para facilitar a solução das suas demandas. O presidente da Associação dos Prefeitos e Vices do MDB, Gustavo Stolte (prefeito de Quinze de Novembro) já sinalizou apoio à aliança com o PSDB. A coincidência: as convenções do MDB e do PSDB/Cidadania foram marcadas para a mesma data, 31 de julho.

Contraponto da EGR

Recebemos da EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias): “Ao contrário do que foi informado em nota publicada na tua coluna, nesta quinta-feira (14/7), o contrato que é objeto de investigação das autoridades não teve nenhum impacto no cálculo da tarifa de pedágio nas praças da EGR. Ou seja, o usuário das rodovias não foi afetado.

O valor da tarifa nas praças de pedágio da EGR, que era de R$ 7,00 desde 2017 sofreu, inclusive, redução de 10% em 2021, passando para R$ 6,30.

A EGR esclarece, ainda, que a investigação refere-se às gestões passadas da empresa, e não possui qualquer relação com a atual administração. A EGR continua colaborando com o Ministério Público Estadual e demais órgãos competentes para que os fatos sejam elucidados no curso da investigação.”

