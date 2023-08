Acontece CFT propõe a criação da Caixa de Assistência dos Técnicos Industriais

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2023

Minuta do projeto foi entregue pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais em audiência com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Foto: Antonio Grzybowski Foto: Antonio Grzybowski

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, recebeu minuta do projeto de lei que cria a Caixa de Assistência dos Técnicos Industriais. O documento foi entregue pelo presidente do Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), Solomar Rockembach, em audiência articulada pelo deputado federal Paulão do PT (PT/AL).

Na reunião, realizada na última quarta-feira (9) no gabinete do ministro, em Brasília, que contou com a presença do vice presidente do CFT, Ricardo Nerbas e do diretor Financeiro, José Carlos Coutinho, Solomar Rockembach argumentou que a caixa de assistência tem o objetivo de oferecer benefícios sociais, previdenciários e assistenciais a seus associados, os profissionais registrados no Sistema CFT/CRTs.

Após o encontro, Luiz Marinho determinou que equipe técnica do MTE analise a viabilidade jurídica da proposta.

Na oportunidade, a diretoria executiva também entregou ao ministro cópia da Carta de Brasília, com apontamentos e sugestões do CFT para aprimorar a certificação por competências, e convite para participar da Semana Nacional do Técnico Industrial, promovida pela autarquia federal em alusão ao dia do Técnico Industrial, celebrado anualmente em 23 de setembro.

