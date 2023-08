Acontece Cara de Mau promove 4ª edição do Projeto Pizzaiolo Mirim

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Serão realizadas oficinas para ensinar crianças e adolescentes sobre produção de massa clássica, manipulação e fermentação, montagem e apresentação. Foto: Marcelo Lessa Melo Foto: Marcelo Lessa Melo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fortalecer a comunidade de forma permanente, através da transmissão de conhecimento em cursos práticos e gratuitos para que crianças e adolescentes possam ter uma carreira profissional. Esta é a proposta do “Projeto Pizzaiolo Mirim”, promovido pelo Cara de Mau em parceria com a Associação Semear.

Coordenado pelo chef pizzaiolo Bruno Delfino e Jorge Mattos, serão realizadas oficinas para ensinar os assistidos da entidade sobre: produção de massa clássica, manipulação e fermentação, montagem e apresentação, além do funcionamento dos equipamentos. “Acreditamos que o conhecimento e a educação são as maiores armas que alguém possa ter para mudar a própria realidade”, destaca a empresária e sócia da pizzaria, Michele Scur.

Localizada em Canela, a Associação Semear tem a missão de realizar projetos educacionais, culturais e esportivos para crianças e adolescentes. Atua por meio da formulação, implantação e disseminação de atividades que desenvolvam habilidades, convívio social e preparo para o mundo do trabalho.

Nesta, que é a 4ª edição do projeto, serão realizadas três oficinas: nos dias 14 e 15 de agosto, para crianças de 7 a 10 anos, e no dia 23, para adolescentes de 11 a 15 anos. Após, os alunos poderão degustar as pizzas produzidas.

As aulas acontecerão na sede do Cara de Mau, onde também será realizada uma visita técnica a todos os setores do local. “Queremos proporcionar a eles um entendimento completo do funcionamento da pizzaria como empresa, ampliando seus conhecimentos sobre mercado de trabalho”, finaliza Michele Scur.

O “Projeto Pizzaiolo Mirim” tem patrocínio do Grupo Unity. Especialista em Entretenimento e Gastronomia, é composto pelos restaurantes temáticos Porto Cara de Mau, Navio Cara de Mau, Porto Cara de Mau Porto Alegre, pelo Gatzz Dinner Show e a tradicional Pizzaria Scur.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/cara-de-mau-promove-4a-edicao-do-projeto-pizzaiolo-mirim/

Cara de Mau promove 4ª edição do Projeto Pizzaiolo Mirim

2023-08-11