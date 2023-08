Acontece Sicoob Credicapital apoia inovação tecnológica na limpeza de fachadas com uso de drone

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Empresa especialista em drones conta com o apoio da cooperativa para realização de teste real do produto. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Manter as fachadas dos prédios limpas é um fator que vai além de estética, também evita que problemas na estrutura do local ocorram, como infiltrações e proliferação de mofo. Por ser um trabalho que demanda a utilização de andaimes ou limpeza com a técnica rapel, ele pode representar riscos para a vida de quem realiza essa função.

Como forma de reduzir os impactos negativos desse trabalho, empresas buscam inovações tecnológicas que possam contribuir para a maior segurança dos colaboradores.

Um exemplo, é o cooperado da agência Carlos Gomes do Sicoob Credicapital em Porto Alegre Daniel Silva Bandeira, que é sócio de uma empresa especialista em drones, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento de sensores, hardware e software. Atualmente, o carro-chefe da empresa é voltado para o mercado agrícola, corporativo e industrial e agora buscam também o segmento de limpeza predial e de fachadas com essa inovação.

Para isso, eles desenvolveram um sistema de drone voltado para a limpeza de fachadas e, para testar a efetividade do produto com ainda mais assertividade, a agência Carlos Gomes serviu de tela para os cooperados, como forma de apoiar a tecnologia.

“Contamos com essa parceria, porque até então não tínhamos feito o teste fora do nosso campo de testes. Queríamos montar um caso em ambiente real e a fachada do Sicoob Credicapital foi ideal porque retrata muito bem um caso típico: local de difícil acesso, que não possui acesso pelo lado de fora e que requer andaime ou limpeza por rapel. Utilizamos essa oportunidade também para mostrar a diferença entre o trabalho manual e com o drone, que é menos arriscado”, explica Daniel.

Para Daniel, esse foi um momento importante, que reforça na prática a diferença entre banco e cooperativa de crédito. “Na cooperativa há mais proximidade, temos mais contato com a administração e gestão, enquanto no banco o contato é impessoal.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/sicoob-credicapital-apoia-inovacao-tecnologica-na-limpeza-de-fachadas-com-uso-de-drone/

Sicoob Credicapital apoia inovação tecnológica na limpeza de fachadas com uso de drone

2023-08-11