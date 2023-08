Acontece Coqueiros Supermercados oficializa patrocínio para a Seara

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2023

Empresa tem por filosofia apoiar iniciativas que valorizem a comunidade. Festival nativista acontece no final de outubro. Foto: Divulgação Empresa tem por filosofia apoiar iniciativas que valorizem a comunidade. Festival nativista acontece no final de outubro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Coqueiros Supermercados tem orgulho de suas raízes e procura sempre apoiar iniciativas realizadas em prol da comunidade, seja em âmbito esportivo, cultural e em demais ações de cidadania. Por isso, não poderia deixar de estar junto com os carazinhenses na realização de mais uma Seara da Canção da Gaúcha.

O Coqueiros Supermercados oficializou que será um dos patrocinadores principais do festival nativista. Leandro Rheinheimer, sócio-proprietário do Coqueiros Supermercados, e Gustavo Weber, presidente da Associação Seara de Arte e Cultura Gaúcha, estiveram reunidos nesta sexta-feira (11) e alinharam os detalhes da parceria.

“A Seara é uma grande manifestação cultural de Carazinho e que projeta o nome da cidade inclusive para outros estados. Estamos orgulhosos em estar ao lado da comissão organizadora e poder contribuir com a realização de mais uma edição do nosso festival nativista. Já estamos na expectativa para conhecer as músicas que estarão no palco da 22a Seara”, destaca Rheinheimer, que desde a infância é um entusiasta do festival.

O Coqueiros já havia patrocinado a Seara no ano passado. A empresa saúda a continuidade do festival e motivada pelo belo evento realizado em 2022 segue firme patrocinando a 22a edição, que acontece nos dias 27, 28 e 29 de outubro deste ano na Acapesu, em Carazinho.

“Coqueiros Supermercados é uma das grandes empresas de nossa cidade e ter uma organização deste porte nos apoiando contribui de forma muito significativa para o festival. Somos gratos ao Leandro e a toda a família Coqueiros por valorizar a Seara, especialmente por estar patrocinando o evento pelo segundo ano consecutivo”, afirma Weber.

Além do patrocínio e do orgulho em poder contribuir com uma iniciativa cultural tão importante, o Coqueiros terá uma presença bastante significativa no festival. “Teremos uma unidade do Coqueiros em funcionamento na Acapesu durante os dias de Seara. Os detalhes desta estrutura ainda serão definidos, mas o objetivo é disponibilizar algumas linhas de produtos para o público e ser um local acolhedor para receber nossos clientes e amigos”, revela Leandro Rheinheimer.

