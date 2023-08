Acontece Arena Mulher discute liderança feminina abordando inovação, engajamento e desafios

11 de agosto de 2023

Palestrantes falaram sobre a importância de espaços de trabalho onde haja segurança e liberdade para ser autêntico Foto: Stúdio Feijão & Lentilha Stúdio Feijão & Lentilha Foto: Stúdio Feijão & Lentilha

A 78ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontece no Serra Park, em Gramado (RS), trouxe no terceiro dia de evento vários aspectos que envolvem e incentivam a liderança feminina. Na Arena Mulher, as palestrantes discutiram o tema com olhar para a inovação, ambiente de trabalho, motivação, engajamento e desafios.

A consultora na área de liderança e comportamento, Sheila Sampaio, trouxe, na primeira palestra, questionamentos que envolvem o dia a dia de quem quer fazer a diferença. Começou indagando a plateia lotada de profissionais das áreas de engenharia, agronomia e geociências: “O que fazemos quando queremos inovar? Quando perdemos a motivação e o que nos frustra e como lidamos com as nossas frustrações? Não estou para resolver a frustração de ninguém, mas como podemos continuar engajados e motivados para liderar, mesmo sabendo que algumas coisas no meio do caminho vão nos frustrar?”.

Para Sheila Sampaio, esse conhecimento é fundamental para transformar os desafios em realizações. A liderança passa pela capacidade de inovar, inspirar, colaborar e buscar melhores resultados no pessoal, no profissional e no organizacional. Para isso, precisamos criar um ambiente de trabalho onde temos uma zona de segurança, autenticidade para ser quem a gente é, em que confiamos nas pessoas que trabalham conosco. “Então são três frases que nós temos que dizer para inovar e para ter engajamento e motivação: eu não sei, eu errei e preciso de ajuda. Se eu consigo estar em um ambiente onde essas frases acontecem de forma natural, então eu posso ter engajamento, motivação e inovação com as pessoas com quem eu trabalho”, explicou a consultora.

A consultora chamou a atenção para dados que comprovam que as mulheres em cargos de liderança impulsionam agenda ESG no mundo e que elas estão fazendo a diferença na performance da agenda sustentável. “As empresas estão abrindo as portas para as lideranças femininas, apostando na gestão de qualidade e em ideias inovadoras por meio da ESG”. Sabrina Mariel Corrêa da Silva terminou lembrando que para enveredar por esse caminho “é preciso primeiro olhar para a própria saúde, relacionamento e o financeiro para que a gestão seja, de fato, eficiente”.

