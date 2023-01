Política Nova Controladoria-Geral da União analisará sigilos de Bolsonaro em janeiro

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2023

Segundo Vinícius Marques de Carvalho, durante o governo Bolsonaro "houve uso indiscriminado e indevido do sigilo sob o falso pretexto de proteção da segurança nacional e do Presidente da República" Foto: Marcos Corrêa/PR Segundo Vinícius Marques de Carvalho, durante o governo Bolsonaro "houve uso indiscriminado e indevido do sigilo sob o falso pretexto de proteção da segurança nacional e do Presidente da República". (Foto: Marcos Corrêa/PR) Foto: Marcos Corrêa/PR

Vinícius Marques de Carvalho assumiu a Controladoria-Geral da União (CGU) do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira (3). Em seu discurso, Carvalho afirmou que houve uso “indiscriminado” e “indevido” de decretos de sigilos por parte do governo de Jair Bolsonaro.

“Houve uso indiscriminado e indevido do sigilo para supostamente proteger dados pessoais ou sob o falso pretexto de proteção da segurança nacional e da segurança do Presidente da República”, disse o novo CGU.

O novo CGU apontou ainda que a aplicação do sigilo tem de ser uma exceção: “[…] não há democracia e soberania sem um estado transparente, aberto ao diálogo, ao controle e à participação social. Em que o sigilo não é a regra. É a exceção”.

Revisão em 30 dias

Na segunda-feira (2), o presidente Lula determinou que a CGU revise, em até 30 dias, a imposição do sigilo de até 100 anos a documentos de Bolsonaro, da família dele e de atividades de Inteligência. A cerimônia de transmissão de cargo ocorreu no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, local que foi sede do governo de transição.

