Porto Alegre Chama do Fogo Simbólico da Pátria está em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O acendimento da pira marca o início das comemorações, na capital gaúcha, dos 201 anos de Independência do Brasil. Foto: Divulgação/PMPA O acendimento da pira marca o início das comemorações, na capital gaúcha, dos 201 anos de Independência do Brasil. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Fogo Simbólico da Pátria chegou, no final da tarde desta sexta-feira (22), à prefeitura de Porto Alegre. Conduzida por integrantes da Liga de Defesa Nacional do Rio Grande do Sul, eles percorreram a maratona cívica da Região Metropolitana.

O acendimento da pira marca o início das comemorações, na capital gaúcha, dos 201 anos de Independência do Brasil. Em ato solene, nas escadarias do Paço municipal, o presidente do Conselho Consultivo da Liga de Defesa Nacional, coronel Marco Danghi Pinheiro, e o prefeito Sebastião Melo acenderam a Pira da Pátria.

O Fogo Simbólico ficará no local até o dia 1º de setembro para visitação pública quando uma centelha será levada por atletas até o Monumento do Expedicionário, no Parque Farroupilha, dando início, oficialmente, às comemorações da Semana da Pátria.

Dali, uma centelha segue para o Acampamento Farroupilha e outra para o Movimento Tradicionalista Gaúcho.

O prefeito destacou o simbolismo do ato. “Com o recebimento da chama, marcamos o início das celebrações dos 201 anos da Independência do Brasil e mantemos viva esta tradição”.

Neste ano, a Liga da Defesa Nacional, durante a realização da 86ª Corrida do Fogo Simbólico da Pátria, promove dois temas para serem difundidos e estudados: o primeiro, em âmbito nacional, é o centenário da morte de Rui Barbosa; e o segundo, regional, é o centenário da Revolução de 1923, no Rio Grande do Sul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/chama-do-fogo-simbolico-da-patria-esta-em-porto-alegre/

Chama do Fogo Simbólico da Pátria está em Porto Alegre

2023-08-25