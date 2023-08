Rio Grande do Sul Com novidades e promessa de recordes, começa neste sábado a 46ª Expointer

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Considerada a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, o evento ocorrerá de 26 de agosto a 3 de setembro. Foto: Gustavo Mansur/Secom Maior feira agropecuária da América Latina prossegue até o dia 3 no Parque de Esteio. (Foto: Gustavo Mansur/Secom) Foto: Gustavo Mansur/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, a Expointer chega neste sábado (26) à sua 46ª edição, com novidades e a promessa de novos recordes, em meio a uma intensa programação até domingo que vem (3). Os portões do Parque Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre), serão abertos ao público às 8h.

A expectativa é de repetir ou mesmo superar o êxito da feira anterior, que bateu marcas de público e faturamento: foram cerca de 773 mil visitantes e R$ 7,1 bilhões em negócios. Não por acaso, consagrou-se como o maior já realizada, em um contexto de plena retomada de atividades após dois anos de restrições causadas pela pandemia de coronavírus.

Inovação é uma das palavras-chave do evento em 2023. Durante os próximos dias, estarão em destaque tecnologias emergentes e têm tornado cada vez mais produtivo o trabalho no campo.

Tradicionalmente, a exposição de animais também é uma das principais atrações. O Desfile dos Grandes Campeões (que apresenta todos os premiados durante o evento) e o Freio de Ouro (mais disputada prova entre cavalos crioulos) são alguns dos pontos-altos.

Estão inscritos 4.275 animais de argola e rústicos. No espaço para pequenos animais, são 233 coelhos e 79 chinchilas. Já aves ficaram de fora desta edição, devido à recente declaração de estado de emergência zoossanitária no Rio Grande do Sul desde a confirmação de casos de gripe aviária no Estado.

Além disso, o pavilhão dedicado à agricultura familiar terá o maior número de expositores da história do evento. São 372 empreendimentos (incluindo 73 estreantes), 35 a mais que no ano passado.

Infraestrutura

O espaço que abriga a Expointer desde 1971 passou por uma ampla reestruturação. Para esta edição, o governo do Estado investiu mais de R$ 2 milhões em reformas no Parque Assis Brasil.

Na lista estão a pavimentação das vias internas, reforma de pavilhões e baias, qualificação da rede elétrica e do abastecimento de água e instalação de cobertura na pista de treinos e provas.

Também foram adicionadas 150 vagas de estacionamento, revitalizada a área de camping e promovidas melhorias na questão da acessibilidade: calçamento, rampas de acesso aos pavilhões e elevador no prédio administrativo, dentre outros, para que pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência visual, por exemplo, circulem com maior facilidade.

Ingresso

O parque funcionará das 8h às 20h30min para acesso de pedestres e veículos. Os valores dos ingressos não sofreram reajuste em relação ao ano passado: R$ 16 (entrada inteira) e R$ 8 (meia-entrada, para estudantes, idosos e pessoas com deficiência). Crianças de até 6 anos têm entrada gratuita. Já o estacionamento para visitantes custa R$ 40 por veículo.

As entradas podem ser adquiridas de forma on-line, pela plataforma ingressonacional.com.br, ou presencialmente na bilheteria (Portão 3). Uma novidade é a venda de ingressos no saguão de cinco estações do Trensurb, das 8h às 15h: Mercado e Rodoviária (Porto Alegre), Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo.

O Parque de Exposições Assis Brasil está localizado no quilômetro 13 da rodovia federal BR-116. Pegando-se o metrô (com 22 estações entre Porto Alegre e Novo Hamburgo), basta desembarcar na unidade de Esteio. A empresa preparou uma logística especial, incluindo a redução dos intervalos entre viagens nos dois finais de semana abrangidos pelo evento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/com-novidades-e-promessa-de-recordes-comeca-neste-sabado-a-46a-expointer/

Com novidades e promessa de recordes, começa neste sábado a 46ª Expointer

2023-08-25