O objetivo é aproximar cientistas brasileiros do ecossistema internacional de ciência, tecnologia e inovação em cosméticos

A Natura está convidando pesquisadores de todo o Brasil a se inscreverem em sua chamada científica pública para concorrerem a inscrições para o Congresso IFSCC (International Federation of Societies of Cosmetic Chemists) deste ano.

O evento internacional ocorre anualmente – reunindo empresas, instituições e profissionais interessados em discutir sobre ciência e tecnologia por trás da cosmetologia – e, desta vez, contará com a multinacional de cosméticos brasileira como Master Science Sponsor.

Por meio do Natura Campus, programa de relacionamento da companhia com a comunidade acadêmica e científica, a empresa premiará 20 pesquisadores brasileiros com inscrições para participarem do congresso, que neste ano ocorrerá em Foz do Iguaçu (PR) entre os dias 14 e 17 de outubro e será promovido pela Associação Brasileira de Cosmetologia (ABC).

Os contemplados precisam ter linhas de pesquisa sobre cosméticos e/ou correlatos que possuam sinergia com a Natura e, caso sejam moradores das regiões Norte ou Nordeste, a companhia irá oferecer auxílio de custos ou deslocamento para até três selecionados.

Segundo Roseli Mello, líder global de P&D da Natura, o IFSCC é um excelente ambiente para conectar cientistas brasileiros à comunidade científica internacional. “Com essa iniciativa, nosso objetivo é facilitar o acesso dos pesquisadores do país ao congresso e aumentar a exposição de seus trabalhos internacionalmente. Acreditamos que isso fortalece o ecossistema de ciência e tecnologia brasileiro e também nos conecta com linhas de pesquisa inovadoras alinhadas aos nossos valores, como sustentabilidade e regeneração”, explica. Interessados poderão se inscrever a partir de 04 de março, através do link. Os resultados serão divulgados em junho.

Chamada científica pública para pesquisadores brasileiros participarem do Congresso IFSCC 2024

