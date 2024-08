Porto Alegre Chamamento público para transporte de resíduos da enchente em Porto Alegre recebe propostas até esta quinta-feira

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2024

O critério de escolha da proposta será o de menor preço por lote Foto: Julio Ferreira/PMPA (Foto: Julio Ferreira/PMPA) Foto: Julio Ferreira/PMPA

Foi publicado na terça-feira (06), em edição extra do Diário Oficial do Município de Porto Alegre, o edital de chamamento público para o serviço de transporte de Resíduos Sólidos do Desastre Natural de dois terrenos de bota-espera para um aterro de inertes em Minas do Leão.

Empresas interessadas devem encaminhar propostas por e-mail, no endereço parcerias@portoalegre.rs.gov.br, até as 18h desta quinta-feira, 8 de agosto de 2024. O assunto da mensagem deve ser identificado com o texto PROPOSTA – TRANSPORTE RSDN BOTAESPERA.

O critério de escolha da proposta será o de menor preço por lote. Os serviços, que incluem o transporte de resíduos dos bota-espera localizados na avenida dos Estados, 1.763, e na rua Voluntários da Pátria, 1.047, deverão se iniciar em até sete dias após a avaliação das propostas e a autorização do município. O peso estimado dos resíduos depositados nos locais é de 37.450 toneladas.

Contratação – Bota-espera é a área próxima de regiões inundadas na enchente de maio, onde o DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) descarrega materiais recolhidos. A contratação emergencial engloba transporte de resíduos, com fornecimento de equipamentos, caminhões, operadores e motoristas para executar o serviço.

