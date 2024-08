Olimpíada Paris 2024: Em prova emocionante, Augusto Akio é medalha de bronze no skate park

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2024

Esta foi a estreia do curitibano de 23 anos em Jogos Olímpicos Foto: Luiza Mores/COB Esta foi a estreia do curitibano de 23 anos em Jogos Olímpicos. (Foto: Luiza Mores/COB) Foto: Luiza Mores/COB

O Brasil entrou na decisão do skate park masculino em Paris-2024 com três chances de medalha, mais do que qualquer outro país, repetindo o que havia ocorrido em Tóquio-2020. E, com a maior probabilidade de ter um atleta no pódio, o país viu Augusto Akio conquistar a medalha de bronze, com 91.85 pontos. O ouro ficou com o australiano Keegan Palmer, e a prata, com o americano Tom Schaar. Dos outros brasileiros, Pedro Barros terminou em quarto, e Luigi Cini, em sétimo.

A prova começou com os três brasileiros errando manobras no início de suas primeiras voltas. Na segunda tentativa, Pedro Barros acertou tudo e assumiu provisoriamente o terceiro lugar, com 86.41, mas logo depois foi ultrapassado por Schaar.

Qual foi a nota de Augusto Akio no skate park masculino?

Na abertura da última rodada, Augusto Akio fez ainda melhor: 91.85. E aí restou ao brasileiro, então em terceiro, torcer para os adversários não o superarem. Foi o que aconteceu. Pedro Barros ainda chegou perto, terminando 0.20 atrás do compatriota.

Skate encerra participação com duas medalhas de bronze

Após conquistar três medalhas olímpicas em Tóquio-2020, todas de prata, o skate brasileiro encerra sua participação em Paris-2024 com duas medalhas. Além de Akio, Rayssa Leal foi bronze no street feminino. Ao todo, cinco dos 12 atletas convocados chegaram às finais em duas provas.

