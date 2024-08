Olimpíada Paris 2024: Brasil é eliminado pela França nas quartas de final do torneio de equipes do tênis de mesa

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2024

Brasileiros perderam todas as três partidas disputadas Foto: Wander Roberto/COB Brasileiros perderam todas as três partidas disputadas. (Foto: Wander Roberto/COB Foto: Wander Roberto/COB

A equipe masculina de tênis de mesa do Brasil está eliminada nas quartas de final da Olimpíada de Paris. Hugo Calderano, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro perderam todas as partidas para a França, sem somar nenhuma vitória. A França agora terá a China nas semifinais, que acontecem nesta quinta-feira (8), às 5h. O vencedor garante uma medalha.

Sem chances nas duplas

Como sempre, a competição começa pela partida de duplas. Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro enfrentaram Simon Gauzy e Alexis Lebrun. O duelo foi dominado de ponta a ponta pelos franceses, que venceram por 3 a 0, parciais de 11/8, 11/9 e 11/6.

O par brasileiro não conseguiu em nenhum momento ameaçar a vitória francesa. A maior vantagem que conseguiram estabelecer foram dois pontos no começo do terceiro set, que os franceses viraram e fecharam com uma vantagem de cinco.

Nova derrota

A segunda partida colocou o terceiro e o quarto colocados do torneio individual de Paris frente a frente novamente: Hugo Calderano x Felix Lebrun. Eles disputaram a medalha de bronze, com o francês levando a melhor por 4 a 0.

O segundo encontro não foi muito melhor para o brasileiro. Felix conquistou novo triunfo, dessa vez por 3 a 1, parciais de 11/6, 11/7, 11/13 e 11/6, colocando a França em vantagem de duas vitórias a zero, a uma de garantir a vaga na semifinal.

Se na história dos encontros entre eles o recorde estava empatado em duas vitórias para cada lado, nas Olimpíadas de Paris isso não aconteceu. Hugo foi dominado e venceu apenas um set em oito disputados.

Fim da linha

O terceiro jogo do encontro foi também individual entre Alexis Lebrun e Vitor Ishiy, o mais equilibrado de todos os três que aconteceram. Lebrun começou dando o primeiro golpe. Dominante, venceu o primeiro set por 11/6 e abriu vantagem.

Ishiy respondeu com uma boa atuação na segunda etapa. O brasileiro sustentou as trocas de bola, abriu vantagem e conseguiu fechar a parcial em 11/9. Mas a reação parou por aí.

Alexis venceu as duas etapas que se seguiram com parciais de 11/5 e 11/7, fechou a partida em 3 a 1 e garantiu a classificação francesa à semifinal do torneio masculino por equipes.

