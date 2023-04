Política Chanceler russo levou convite de Putin para Lula participar de fórum econômico em São Petersburgo

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2023

O fórum será em junho. O governo brasileiro ainda não confirmou participação de Lula

O ministro dos Negócio Estrangeiros da Rússia, Sergey Lavrov, se reuniu na tarde desta segunda-feira (17) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, levou um convite do presidente russo, Vladimir Putin, para Lula participar de um fórum econômico em São Petersburgo.

“O presidente recebeu o ministro Lavrov para uma visita de cortesia. O ministro Lavrov foi portador de uma carta de Putin para Lula para ir à Rússia para o fórum econômico de São Petersburgo”, afirmou Vieira para jornalistas na saída do Palácio da Alvorada, onde Lavrov esteve com Lula.

O fórum será em junho. O governo brasileiro ainda não confirmou participação de Lula.

Crítica dos Estados Unidos

Aos jornalistas, Vieira também disse que não concorda com a crítica dos Estados Unidos à política externa brasileira. Mais cedo, o governo dos EUA disse que o Brasil “papagueia” propaganda russa e chinesa sobre a guerra na Ucrânia.

Em viagem oficial à China e aos Emirados Árabes Unidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que os Estados Unidos e a Europa estimulam a guerra ao ceder armas para a Ucrânia.

Posicionamento

Inicialmente, Vieira foi questionado sobre a crítica dos EUA, mas disse que não sabia do que se tratava.

“Eu não posso dizer nada, porque não ouvi e não sei do que se trata. Eu só posso dizer que o Brasil e a Rússia completam este ano 195 anos de relações diplomáticas com embaixadores residentes. Enfim, são dois países que têm uma história em comum”, disse o ministro.

Em seguida, os jornalistas relataram o teor da fala norte-americana, que foi feita pelo porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby. Para ele, o Brasil “está papagueando a propaganda russa e chinesa sem observar os fatos em absoluto”.

“Não. De forma alguma eu concordo. De forma alguma. Não sei como ou por que ele chegou a essa conclusão. Mas não concordo de forma alguma”, respondeu Vieira. Mais cedo, Lavrov se reuniu com Vieira no Itamaraty. Em declaração à imprensa, o ministro russo disse que Brasil e Rússia têm visões “similares”.

