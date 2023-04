Economia Dólar fecha em alta e vai a R$ 4,93 após sequência de quedas

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2023

O dólar fechou a sessão desta segunda-feira (17) em alta, em dia relativamente vazio nos mercados internacionais e de visita do chanceler russo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além disso, investidores continuam a monitorar eventuais sinais sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) e sobre o avanço do debate fiscal no Brasil.

Ao final da sessão, a moeda norte-americana avançou 0,43%, cotada a R$ 4,9362.

Na sexta-feira, o dólar teve seu quarto dia consecutivo de queda (0,23%), cotado a R$ 4,9151 e renovando o menor patamar em 10 meses. Com o resultado de hoje, a moeda passou a acumular perdas de 2,58% no mês e de 6,44% no ano.

Mercado global

O movimento de alta do dólar nesta segunda-feira veio em linha com a valorização da moeda no exterior e ganhou força conforme investidores seguem atentos à próxima reunião de política monetária do Federal Reserve, no início de maio.

Cresceram para cerca de 85% as chances implícitas em contratos futuros de juros de que o banco central dos EUA eleve os custos dos empréstimos em 0,25 ponto percentual no encontro. Por outro lado, a maior parte dos mercados acredita que esse será o último ajuste no atual ciclo de aperto do Fed, o que tem pressionado o dólar globalmente nas últimas semanas.

https://www.osul.com.br/dolar-alta-apos-sequencia-quedas/

