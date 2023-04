Rio Grande do Sul Governo entrega 160 veículos para Segurança Pública, Educação e Defesa Civil

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2023

Com a chegada da nova frota, todas as cidades do Estado terão sido contempladas com ao menos uma viatura policial nova Foto: BM/Divulgação Com a chegada da nova frota, todas as cidades do Estado terão sido contempladas com ao menos uma viatura policial nova. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

O governo do Estado entregou, nesta segunda (17), 160 novos veículos para qualificar o trabalho da Segurança Pública, da Educação e da Defesa Civil. O investimento foi de aproximadamente R$ 32,9 milhões. Com essas aquisições, o governo atingiu, na área da segurança, a meta de entregar pelo menos uma viatura nova para cada um dos 497 municípios gaúchos.

Do total de veículos, 105 são destinados para a Brigada Militar, 29 para a Polícia Civil, 15 para as Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) e 11 para a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Também foram comprados quatro novos fuzis para a polícia judiciária gaúcha.

“Celebramos uma nova façanha conjuntamente. Estamos contemplando três áreas: a Defesa Civil, a Educação e a Segurança Pública, que está recebendo veículos que completam o ciclo de investimentos do governo anterior, para que todos os municípios recebam novas viaturas”, afirmou Leite.

Marca histórica

O governador também destacou que a conquista alcançada na Segurança Pública é uma marca histórica. “O nosso último mandato foi capaz de fazer um esforço gigantesco. É a maior renovação da frota da história recente e, provavelmente, da história do Rio Grande do Sul: mais de 2.500 novos veículos para a Segurança Pública do Estado”, enfatizou.

Com a chegada da nova frota para a Brigada Militar e para a Polícia Civil, todas as cidades do Estado terão sido contempladas com ao menos uma viatura policial zero quilômetro desde o início do primeiro mandato de Leite. Ao final de 2022, apenas os municípios de Cruzaltense, Monte Alegre dos Campos, São José do Ouro, Santo Expedito do Sul e Vila Flores ainda não haviam sido atendidos. Cada um deles receberá um veículo SUV para atuação da Brigada Militar.

“A chegada das novas viaturas irá ampliar ainda mais a eficácia do trabalho já realizado pelas polícias no Estado. Com planejamento e investimentos, seguiremos reforçando o policiamento prestado para toda a população gaúcha”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron.

Educação

Na Educação, o investimento busca otimizar o exercício das funções administrativas das 30 CREs do Estado nas escolas e na comunidade escolar. A partir de agora, cada uma das regionais passa a contar com pelo menos dois veículos novos. Os carros serão encaminhados às coordenadorias de Porto Alegre, Estrela, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Bagé, Santo Ângelo, Santa Rosa, Palmeira das Missões, Três Passos, Vacaria, Soledade, São Luiz Gonzaga e São Borja.

Para a secretária da Educação, Raquel Teixeira, os veículos irão facilitar as visitas dos coordenadores regionais e assessores técnicos às escolas dos diversos municípios do Estado. “Temos alguns programas, como o Agiliza e o Monitoramento da Aprendizagem, por exemplo, que requerem a presença constante da assessoria nas escolas, especialmente porque, neste momento, estamos fazendo um grande movimento de renovação da infraestrutura escolar”, explicou.

Defesa Civil

Para a Defesa Civil, o Estado comprou 10 picapes e um caminhão baú, que serão utilizados em ações de ajuda humanitária, principalmente na Campanha do Agasalho e na logística de distribuição de lonas, cestas básicas, materiais diversos e doações para comunidades afetadas por eventos climáticos extremos. Um dos veículos ficará na sede da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e os demais serão distribuídos para as nove regionais: Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas, Santo Ângelo, Uruguaiana, Frederico Westphalen, Lajeado e Caxias do Sul.

Para o chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, Luciano Boeira, os veículos irão melhorar a capacidade de resposta do órgão. “É muito importante que nossas regionais tenham veículos com as melhores condições possíveis. Assim podemos prestar ajuda humanitária às comunidades afetadas de maneira mais ágil, quando formos acionados. A entrega desses recursos irá qualificar a prestação de serviços da Defesa Civil à comunidade gaúcha”, reforçou.

Os novos veículos foram adquiridos com recursos do Programa Avançar, do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg) e de emendas parlamentares, além de convênios com os ministérios da Justiça e Segurança Pública e das Mulheres e com a empresa de telefonia Oi S.A.

