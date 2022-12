Acontece Chapa liderada por Sérgio Gabardo é reeleita para comandar o SETCERGS

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2022

O presidente reeleito começou no setor como motorista de caminhão e, atualmente, é sócio-fundador da Transportes Gabardo Foto: Divulgação O presidente reeleito começou no setor como motorista de caminhão e, atualmente, é sócio-fundador da Transportes Gabardo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A atual diretoria do SETCERGS (Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no RS) foi reeleita para conduzir a entidade no biênio 2023–24. A chapa única é liderada pelo empresário Sérgio Gabardo.

A votação aconteceu na quarta-feira (30) e mobilizou representantes das transportadoras gaúchas, que puderam votar na sede do sindicato, em Porto Alegre, ou por meio de cédulas enviadas pelos correios. A data da posse oficial ainda não foi marcada.

O presidente reeleito nasceu em Nova Bassano, em 1956. Começou no setor como motorista de caminhão, transportando os produtos da lavoura da família. Hoje, é sócio-fundador da Transportes Gabardo e atua ativamente em importantes entidades patronais e de representação do setor de transportes.

Fundado em agosto de 1959, o SETCERGS é o órgão de representação sindical patronal do Transporte Rodoviário de Cargas com base territorial na maior parte do Rio Grande do Sul.

