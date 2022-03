Fórmula 1 Charles Leclerc vence o GP do Bahrein em 1ª dobradinha da Ferrari na Fórmula 1 desde 2019

Por Redação O Sul | 20 de março de 2022

Charles Leclerc em ação no GP do Bahrein. (Foto: Lars Baron/Getty Images)

Charles Leclerc venceu neste domingo (20) o Grande Prêmio do Bahrein, a primeira etapa da temporada 2022 da Fórmula 1, garantindo a primeira dobradinha da Ferrari desde 2019, com Carlos Sainz garantindo a segunda posição. Lewis Hamilton completou o pódio e a RBR ficou sem pontos, após Verstappen abandonar a corrida a quatro voltas do fim e Sergio Perez na última.

É apenas a terceira vitória da carreira do piloto ferrarista. Leclerc também ficou com a melhor volta, anotando 26 pontos para abrir a temporada com a liderança do campeonato, pela primeira vez na carreira, seguido pelo companheiro de equipe Carlos Sainz. Hamilton é o terceiro.

A disputa da Fórmula 1 é retomada já no próximo final de semana. No domingo, dia 27, os carros vão para a pista na disputa do GP da Arábia Saudita, em Jeddah, às 14h. Os treinos começam na sexta-feira (25).

Corrida

Leclerc teve ótimo desempenho na largada, protegendo a primeira posição contra os ataques de Max Verstappen. Quem não se defendeu bem foi Sergio Perez, que foi ultrapassado por Hamilton e Magnussen na primeira curva.

Valtteri Bottas foi o pior na saída, perdendo oito posições, de sexto para 14º. O único incidente foi um toque entre Mick Schumacher e Esteban Ocon, mas ambos seguiram na pista sem mais problemas. Perez tratou de recuperar a 4ª posição logo depois da 10ª volta.

Os problemas da Mercedes nos treinos refletiram também na corrida. Hamilton foi o primeiro piloto a fazer o pit stop. O heptcampeão mundial trocou para os pneus duros, retornando na 12ª posição. Lewis ainda teve que fazer outras duas paradas ao longo da corrida por conta dos desgastes pela trepidação.

A RBR antecipou a parada de Verstappen para tentar o undercut e a estratégia quase funcionou. Leclerc parou na sequência e voltou menos de 1s na frente do holandês. Graças a isso, os dois rivais protagonizaram um duelo sensacional na pista.

Foram três voltas com o holandês e o monegasco trocando posições com manobras sensacionais dos dois jovens pilotos. No fim, Charles abriu e freou em cima da curva para fazer o X, forçando o erro do atual campeão mundial e abrindo mais de 1s logo depois para evitar a abertura da asa móvel.

A equipe austríaca tentou repetir a estratégia, mas a Ferrari foi mais eficiente na parada e colocou o monegasco na pista com a vantagem mais confortável para evitar os ataques do adversário.

Na pista, a diferença entre os dois melhores carros (Ferrari e RBR) e a Mercedes, atual campeã mundial de construtores, ficou clara. Em nenhum momento os dois carros da equipe alemã conseguiram ameaçar. Hamilton se manteve praticamente toda a corrida na quinta posição, seguido de perto por George Russell, o novo companheiro.

Quando parecia que Charles Leclerc caminhava para um vitória tranquila, o carro de Pierre Gasly teve um problema elétrico e entrou em chams, forçando a entrada do safety car na pista logo após Verstappen sair dos boxes com pneus macios. A equipe italiana reagiu rapidamente e conseguiu fazer a troca no carro de Leclerc, recolocando ele na pista ainda na liderança.

A relargada foi de expectativa para o ataque de Max a Charles, mas o líder foi perfeito e rapidamente abriu vantagem. Com problemas no volante, Verstappen passou a sofrer com Carlos Sainz, tentando tomar a segunda posição.

A quatro voltas do fim, Carlos Sainz usou a asa móvel com eficiência e ultrapassou Super Max. Logo depois, o carro da RBR parou e o atual campeão mundial foi obrigado a abandonar a corrida.

Na última volta, Lewis Hamilton partiu para cima de Sergio Perez, que sob pressão cometeu um erro e rodou. Com isso, o heptacampeão mundial garantiu a terceira colocação e os dois carros da RBR saíram da corrida.

