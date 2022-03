Fórmula 1 Na Fórmula 1, Max Verstappen vence o GP da Arábia Saudita

Por Redação O Sul | 27 de março de 2022

Atual campeão, piloto holandês da RBR assumiu a ponta da prova nas últimas voltas em duelo emocionante com Lecrerc. (Foto: Reprodução/Instagram)

O campeão voltou. Max Verstappen venceu neste domingo (27) o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 depois de um duelo emocionante com Charles Leclerc, da Ferrari, nas últimas oito voltas da prova. O holandês da RBR ultrapassou o atual líder do campeonato mundial faltando três voltas para o fim. E não largou mais a ponta, apesar dos ataques do piloto monegasco.

“Estávamos lutando muito na frente. Foi difícil. Estou muito feliz por finalmente termos dado o pontapé inicial na temporada”, disse Verstappen após a vitória.

Leclerc venceu a primeira prova do ano há uma semana, corrida que Verstappen abandonou. Assim, o piloto da Ferrari ainda mantém a liderança do campeonato, com 45 pontos. A terceira colocação na Arábia Saudita ficou com Carlos Sainz, também da Ferrari, que permanece em segundo no campeonato, com 33 pontos.

A equipe italiana colocou seus dois pilotos no pódio nas duas primeiras corridas do ano. O heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes, ficou na décima posição e está em quinto no ano, com 16 pontos, atrás do companheiro de equipe, George Russel, com 22. Verstappen é o terceiro da temporada, com 25 pontos.

“Não foi o suficiente hoje, mas, meu Deus, eu realmente gostei dessa corrida! Foi uma corrida difícil, mas justa, toda corrida deveria ser assim. Foi divertido, estou obviamente decepcionado, eu queria vencer hoje”, afirmou Leclerc.

“Para mim, a corrida teve um pouco mais de progresso em relação ao Bahrein. Consegui encontrar um pouco mais de ritmo com o carro. Ainda há alguns décimos para encontrar, mas acho que vou acabar chegando lá”, explicou Sainz, terceiro colocado.

O mexicano Sergio Pérez, por 15 voltas, sonhou em ganhar pela primeira vez uma corrida de F1 e, assim, conquistar também uma inédita vitória para o México. Mas ficou em quarto. Ele largou na pole position pela primeira vez na carreira e mostrou que entendeu como segurar a liderança após 214 GPs que já correu.

O piloto da RBR barrou qualquer tentativa de ataque do então líder da temporada, Charles Leclerc, que largou em segundo, e de seu companheiro de Ferrari, Carlos Sainz, em quarto. Quem também ficou para trás do mexicano foi o companheiro de RBR e atual campeão do mundo Max Verstappen.

Enquanto as duas principais equipes da temporada faziam uma corrida à parte em Jeddah, outras duas provas aconteciam no circuito. A primeira era Lewis Hamilton tentando ganhar posição com a Mercedes em 14º e com pneus duros. A outra era na briga pela quinta colocação.

Geroge Russell manteve a Mercedes atrás – mas bem atrás – dos líderes no início da prova enquanto Fernando Alonso e Esteban Ocon trocavam posições – para desespero da equipe Alpine. Nessa briga, quem se aproveitou foi Valtteri Bottas, que passou Ocon.

Até que na 16ª volta, quando os primeiros carros começavam a ir para os boxes, até que Nicholas Latifi perdeu a traseiro do carro e pregou seu Williams no muro. O acidente fez a bandeira amarela ser agitada em todo circuito, com safety car na pista, e quase todos pilotos foram aos boxes. A prova se embaralhou.

Na 21ª volta, a corrida reiniciou com muitas mudanças. As quatro primeiras posições: Leclerc, Verstappen, Sainz e Perez (que precisou devolver a terceira posição ao espanhol da Ferrari na relargada). Quem ganhou muitas posições, porque não parou trocar pneus, foi Hamilton, que passou para sétimo. Mas o motor Mercedes não ajudava, definitivamente, o inglês a avançar ainda mais na pista. E somente na 25ª volta, ou seja, exatamente na metade da corrida, enfim Hamilton chegou em sexto, uma posição atrás do companheiro Russel.

Sem disputas nas quatro primeiras colocações, coube a Alonso fazer e sofrer ultrapassagens no meio do grid. Até que o motor deixou o espanhol da Alipne na mão e ele quebrou na volta 37. Na mesma volta, Daniel Ricciardo ficou pelo caminho e precisou parar sua McLaren no meio do setor 3.

Em seguida, Bottas também deixou a corrida. Na volta 38, então, foi acionado o safety car virtual. Alonso parou o carro na entrada dos boxes e o pit lane foi fechado enquanto ele foi embora a pé. Por esse motivo, apesar da equipe chamar, Hamilton não conseguiu fazer sua primeira parada nos boxes. Desta forma, apenas na volta 41 de 50 o sete vezes campeão do mundo parou para trocar pneus, e caiu para a 12ª colocação.

Nova relargada, nova briga. Faltando oito voltas para o fim, Verstappen decidiu atacar Leclerc, passou e assumiu a liderança. Mas na abertura da volta 43 o monegasco da Ferrari deu o troco. Retomou a ponta e já abriu mais de um segundo.

O piloto da RBR não não desistiu e começou um duelo tático, uma caça mútua. De novo, Leclerc venceu a batalha. Mas a três voltas do fim veio a cartada final e Verstappen assumiu a liderança para não mais perder. Vitória do atual campeão, a 21ª da carreira e a primeira da temporada, em uma batalha que promete se repetir ao longo do ano com a Ferrari.

