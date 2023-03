Saúde Chás para curar a insônia: 6 ervas que melhoram o sono

Por Redação O Sul | 26 de março de 2023

Algumas ervas terapêuticas ajudam a melhorar a qualidade do sono. (Foto: Reprodução)

Os chás para a insônia podem desempenhar um papel fundamental na qualidade de vida as pessoas que sofrem com o problema. Afinal, a condição interfere na quantidade e na qualidade do sono. Algo que, caso persista por um período considerável, incluindo dificuldade em adormecer ou despertar antes da hora, torna-se muito perigoso para o bem-estar e a saúde do organismo.

O sono é uma das necessidades humanas mais básicas e qualquer alteração em seu curso natural pode causar problemas de saúde, pois ele tem papel importante na restauração da energia cerebral, saúde física e mental culminando em uma sensação de bem-estar diurno. Por isso, os chás para a insônia podem ajudar bastante. Mas, em casos crônicos, o tratamento médico é indispensável.

Segundo a nutricionista Adriana Stavro, alguns estudos mostraram que dormir o suficiente faz com que o risco de desenvolver doenças cardíacas, diabetes e obesidade seja menor. A desordem da estrutura do sono, mesmo em uma única semana, expõe as pessoas ao risco de doenças, especialmente hipertensão, distúrbios endócrinos, especialmente diabetes e problemas imunológicos.

A continuação do sono anormal (insônia crônica) leva a distúrbios cognitivos, comportamentais, redução do pensamento criativo, menor aprendizado, déficit de memória, dificuldade de tomada de decisões e menor interação social. Segundo a especialista, as causas mais comuns de insônia incluem dor, uso de medicamentos, estresse, ansiedade e depressão.

Lembre-se, que um bom sono começa com boas práticas e hábitos de vida diários. Evitar café, alguns tipos de chás (preto, verde) e chocolate por conter cafeína após às 14h00, assim como álcool à noite, já que as desvantagens incluem ir ao banheiro e interrupções nos estágios mais profundos do sono, é importante.

No entanto, para alguns, isso não é suficiente. Por essa razão, se você precisar de uma ajudinha extra, considere algumas ervas terapêuticas para ajudar a melhorar a qualidade do sono. Veja os chás para insônia que Adriana separou.

Camomila

É uma erva suave, que tem sido amplamente utilizada para tratar problemas, incluindo insônia, depressão, estresse e ansiedade. Ela é rica em apigenina, um composto químico com efeito tranquilizante, uma vez que se liga aos receptores Gaba no cérebro. É possível usá-la de algumas maneiras:

– Flores de camomila secas para fazer chá em infusão;

– Saquinhos de chá preparados e vendidos;

– Óleo essencial;

– Tintura.

Valeriana

Tem sido utilizado como um tratamento natural para ajudar a melhorar o sono, promover relaxamento e reduzir a ansiedade. A raiz de valeriana contém vários compostos que incluem ácido valerênico, ácido isovalérico e os antioxidantes hesperidina e linarina, que parecem ter propriedades sedativas e estimulantes do sono.

Esses ativos também têm recebido atenção por sua interação com o ácido gama-aminobutírico (Gaba), um mensageiro químico que ajuda a regular os impulsos nervosos no cérebro.

Passiflora

Conhecida como Passiflora Incarnata, é um sedativo à base de plantas, utilizado para o tratamento da ansiedade e popular auxiliar nos distúrbios do sono. Estudos sugerem que o chá atua aumentando o ácido gama-aminobutírico (GABA) no cérebro.

Gaba

Um aminoácido que reduz a atividade no sistema nervoso central. Isso resulta em relaxamento, melhora do humor e do sono, diminui ansiedade, depressão e estresse.

Lavanda

Poucas pessoas sabem que podem beber um chá de lavanda, para uma rotina noturna mais relaxante com efeito benéfico na insônia e depressão. Você pode usar lavanda das seguintes maneiras:

– coloque algumas gotas de óleo essencial a um difusor em seu quarto;

– massageie óleo essencial na testa, mãos e em volta do nariz ou colocar algumas gotas de óleo essencial em seu travesseiro;

– use lavanda seca para fazer chá.

Erva-cidreira

Também conhecida como Melissa officinalis, é um membro da família da hortelã e tem um cheiro ligeiramente adocicado e cítrico. Sendo assim, as formas mais comuns da erva são o chá e o óleo essencial. Mas, historicamente tem sido usada como um medicamento antiviral, antibacteriano e para alívio dos sintomas de ansiedade, depressão, insônia, melhora do humor, função cognitiva e da qualidade do sono.

Modo de preparo dos chás para insônia:

– 1 colher de sopa da erva escolhida (em média 5g) ou um saquinho de chá;

– 1 xícara (250ml) de água quente.

Esquente a água até formar pequenas bolhas (o ideal é não ferver). Coloque a erva, feche a caneca e aguarde 10 minutos. Coe ou retire o saquinho da água. Beba em seguida. Dosagem: beba uma xícara (250ml) a noite, 30 minutos antes de deitar-se.

2023-03-26