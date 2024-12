Notícias ChatGPT apresentou instabilidade e ficou fora do ar nessa quinta

26 de dezembro de 2024

De acordo com a empresa, problema foi causado por um provedor upstream. (Foto: Reprodução)

O ChatGPT, popular chatbot da OpenAI, sofreu uma falha na tarde dessa quinta-feira (26), deixando milhares de usuários sem acesso ao serviço. A empresa confirmou a instabilidade, informando que tanto o ChatGPT quanto a API e o Sora estavam registrando altas taxas de erro.

O problema começou a ser reportado por volta das 15h43, de acordo com o Downdetector, site que monitora quedas de serviços online, com mais de 1.290 notificações sobre erros. Os usuários que tentaram acessar o chatbot encontraram dificuldades desde o login até o envio de comandos, com a interface carregando parcialmente ou não respondendo aos prompts.

Mais de 1.800 usuários relataram problemas ao acessar a inteligência artificial. Ao tentar usar a ferramenta, o usuário é encaminhado a uma página de erro com a mensagem: “Ops, ocorreu um erro!”. A situação gerou diversas reações nas redes sociais, com muitos usuários expressando frustração e buscando alternativas para suas necessidades.

De acordo com notas publicadas pela OpenAI, o problema que causou “altas taxas de erro” foi causado por um provedor upstream. A empresa disse que estava monitorando a situação para re-estabelecer o Chatbot e o gerador de vídeos também.

A empresa responsável pelos softwares disse trabalhar em uma correção, mas isso parece não ter sido concluído ainda, visto que não houve atualizações por parte da OpenAI e também os serviços do GPT permanecem com problemas. Ainda não há uma previsão de normalização do serviço.

Em alguns momentos, o ChatGPT já havia caído no passado, como no lançamento do Sora para os assinantes do Chatbot. Contudo, essa queda durou mais do que normal em comparação as outras vezes.

A IA generativa também relatou falhas no funcionamento durante a noite de 12 de dezembro. O problema foi rapidamente resolvido. A instabilidade gerou reclamações de usuários que reportaram dificuldade em trabalhar e estudar.

O ChatGPT é um modelo de inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI, projetado para gerar respostas em linguagem natural a partir de comandos textuais. Baseado na arquitetura GPT (Generative Pre-trained Transformer), ele é capaz de realizar tarefas como conversas, redação, explicações e resolução de problemas, sendo amplamente usado em diversas áreas como atendimento ao cliente, educação e criatividade.

