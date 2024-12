Brasil Mulher que caiu em ponte e ficou pendurada por cadarço é resgatada em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2024

A mulher ficou pendurada junto de um bloco de concreto da ponte após namorado amarrar cadarço para segurá-la. (Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Uma mulher de 27 anos caiu no Rio Paraty, na cidade de Araquari, no Norte de Santa Catarina, logo após tentar tirar uma foto no local. A mulher caiu de uma altura de cerca de 5 metros. Como só era possível chegar no local andando pela via-férrea, os bombeiros tiveram dificuldade durante o resgate. Além disso, o helicóptero também não estava disponível.

O caso aconteceu na quarta-feira (25), dia de Natal, em Araquari, no Norte de Santa Catarina. O namorado dela usou um cadarço do tênis para a amarrar o braço da vítima e evitar que fosse arrastada ou afundasse.

A mulher e o namorado estavam em uma ponte de ferro centenária, por onde passa um trilho de trem, e da qual só se tem acesso por trilha, quando ocorreu a queda de cerca de 5 metros de altura.

Os bombeiros tiveram bastante dificuldade para conseguir chegar até o local onde a vítima estava, já que o acesso ocorre somente pela linha férrea, andando. O serviço de helicóptero da região também não estava disponível no momento.

Os militares foram até um acesso ao trilho de viatura e um deles percorreu o trecho, de cerca de 3 quilômetros, correndo, enquanto outros socorristas levaram equipamentos para o resgate.

Os agentes chegaram até um acesso do trilho por meio de uma viatura, enquanto um deles precisou correr três quilômetros para resgatar a mulher. Chegando no local, os bombeiros encontraram a vítima consciente e orientada. Ela ainda estava agarrada em um pilar da ponte, presa pela corda improvisada que o marido conseguiu amarrar em seu braço.

Após verificar a situação da vítima e do local, a equipe lançou a boia “life belt” para a vítima. Em um vídeo feito pela equipe, a mulher é rebocada por um sargento dos bombeiros militares de Araquari. “Eu achei que ia morrer”, disse a vítima ao bombeiro. Ele, no entanto, afirmou: “Não, não no meu serviço.”

Enquanto levava a mulher até a margem do rio, o bombeiro ainda brincou: “Aproveita o passeio.”

Ao ser colocada na margem do rio, a mulher estava com ferimentos no braço e perna, que ficaram em contato com a estrutura de concreto da ponte. Ela disse aos bombeiros que ingeriu um pouco de água quando caiu e estava nervosa, com medo e dolorida.

Ela foi levada ao Pronto Atendimento de Araquari para avaliação médica e o tratamento por conta do contato com a ferragem contaminada da ponte e água suja do rio.

