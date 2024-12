Mundo Finlândia apreende petroleiro procedente da Rússia após rompimento de cabos no Mar Báltico

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2024

Foto fornecida pela Guarda de Fronteira Finlandesa mostra o petroleiro Eagle S no mar, fora de Porkkalanniemi, Finlândia. (Foto: Reprodução)

Autoridades da Finlândia detiveram nessa quinta-feira (26), um navio possivelmente ligado à Rússia em meio as investigações sobre o suposto envolvimento da embarcação em uma operação de sabotagem que, na véspera, danificou um cabo submarino de eletricidade que conecta o país com a Estônia.

A polícia finlandesa e os guardas de fronteira abordaram o navio, o Eagle S, na manhã desta quinta-feira. “Registramos o barco, conversamos com a tripulação e coletamos provas”, anunciou Robin Lardot, da agência nacional finlandesa de investigação. O navio estava sendo mantido em águas territoriais finlandesas, disse a polícia.

As autoridades suspeitam que o petroleiro, que navega sob a bandeira das Ilhas Cook, faça parte de uma “frota fantasma” de navios que ajudam a Rússia a contornar as sanções ao seu setor de petróleo. O navio transportava “gasolina sem chumbo carregada em um porto russo”, precisou Sami Rakshit, diretor geral da alfândega finlandesa, em uma coletiva de imprensa.

Na quarta (25), por volta das 12h26 locais (7h26 de Brasília), o fluxo de corrente contínua EstLink 2, entre a Finlândia e a Estônia, foi desconectado. Rapidamente, as suspeitas se concentraram no Eagle S, que navegava pelo Mar Báltico em direção a Port Said, no Egito, e que havia partido do porto russo de São Petersburgo, conforme mostra o site de rastreamento de navios Marine Traffic.

Foi aberta uma investigação sobre o incidente, e a interrupção foi localizada no cabo nesta quinta pelos operadores finlandeses (Fingrid) e estonianos (Elering).

O governo estoniano se reuniu em sessão de emergência sobre o incidente. Os petroleiros sombra “estão ajudando a Rússia a ganhar fundos que ajudarão os ataques híbridos russos”, disse a primeira-ministra Kristen Michal em uma entrevista coletiva. “Precisamos melhorar o monitoramento e a proteção da infraestrutura crítica tanto em terra quanto no mar.”

“Danos repetidos à infraestrutura do Mar Báltico sinalizam uma ameaça sistêmica, não meros acidentes”, disse o presidente da Estônia, Alar Karis, no X. “A Estônia tomará medidas para combater essa ameaça, junto com a Finlândia e outros aliados da Otan.”

Dois cabos de dados — um entre a Finlândia e a Alemanha e o outro entre a Lituânia e a Suécia — foram cortados em novembro. O ministro da defesa da Alemanha disse que as autoridades tiveram que assumir que o incidente foi “sabotagem”, mas ele não forneceu evidências ou disse quem pode ter sido o responsável. A observação foi feita durante um discurso no qual ele discutiu ameaças de guerra híbrida da Rússia.

Uma hipótese semelhante foi levantada em novembro de 2023, após danos causados a um gasoduto submarino entre Finlândia e Estônia. De acordo com a investigação da polícia finlandesa na época, a âncora do porta-contêineres NewNew Polar Bear, que navegava sob a bandeira de Hong Kong, havia causado esses danos. (Estadão Conteúdo)

