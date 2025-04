Mundo Risco de colapso financeiro e dano à economia dos Estados Unidos fizeram Trump recuar de tarifaço

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

Trump afirma que agirá por instinto sobre decisões futuras. (Foto: Divulgação/The White House)

Nos últimos dias, o presidente Donald Trump pediu calma diante do caos financeiro que criou e resistiu aos pedidos para repensar sua abordagem. “Eu sei o que diabos estou fazendo”, disse ele aos republicanos na terça-feira, quando as enormes tarifas que ele impôs deixaram os mercados globais em parafuso. “SEJA LEGAL!”, ele disse em um post de mídia social na manhã de quarta-feira. “Tudo vai dar certo”.

Às 9h37, do mesmo dia, o republicano ainda estava otimista com sua política, postando no Truth Social: “ESTE É UM ÓTIMO MOMENTO PARA COMPRAR!!”. Mas, no fim, foram os mercados que o levaram a reverter o curso.

A turbulência econômica, particularmente o aumento nas vendas dos títulos do governo, fez com que Trump piscasse na tarde e interrompesse suas tarifas “recíprocas” para a maioria dos países pelos próximos 90 dias, de acordo com quatro pessoas com conhecimento direto da decisão do presidente.

Solicitado a explicar a decisão, Trump disse a repórteres: “Bem, eu concluí que as pessoas estavam saindo um pouco da linha. Estavam vivendo um ‘oba-oba’, você sabe, ficando um pouco empolgadas, mas um pouco com medo”.

Nos bastidores, membros seniores da equipe de Trump temiam um pânico financeiro que poderia sair do controle e potencialmente devastar a economia. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, e outros membros da equipe do presidente, incluindo o vice-presidente JD Vance, vinham pressionando por uma abordagem mais estruturada para a guerra comercial que se concentraria em isolar a China como o pior ator, ao mesmo tempo em que enviava uma mensagem mais ampla de que Trump estava falando sério sobre reprimir os desequilíbrios comerciais.

Após seu recuo anunciado nas mídias sociais, a equipe de Trump foi colocada na posição nada invejável de tentar distorcer a mensagem de que esse era o plano o tempo todo, uma estratégia brilhante saída diretamente das páginas do livro best-seller do presidente, “The Art of the Deal” (“A Arte da Negociação”). Bessent chegou a negar que o mercado de títulos tenha impulsionado a mudança.

Por um tempo, as tarifas criaram uma dinâmica que Trump mais gosta – líderes globais vindo até ele e, como ele disse na noite de terça-feira, “beijando minha bunda” em busca de acordos. Funcionários do governo disseram que mais de 75 países entraram em contato com eles.

Mas os sinais de alerta tornaram-se graves demais para serem ignorados.

Invertendo o curso

Na manhã de quarta-feira, Trump encorajou os americanos a comprar ações e pediu às empresas que se mudassem para os Estados Unidos. Não estava claro, naquele momento, que horas depois ele mudaria abruptamente de curso e colocaria uma pausa de 90 dias em muitas das tarifas. Os mercados financeiros dispararam após o recuo, deixando dúvidas sobre se a recomendação anterior de Trump de uma oportunidade de compra representava um sinal de que alguns investidores poderiam ter se aproveitado para lucrar com o aumento acentuado dos preços das ações.

Logo após Trump postar sua missiva nas redes sociais, ele se encontrou no Salão Oval com Bessent, Lutnick e Kevin Hassett, o diretor do Conselho Econômico Nacional. Eles discutiram com o presidente o rendimento do Tesouro de 10 anos, enfatizando a preocupação com a saúde do sistema financeiro mais amplo dos EUA. Trump, em particular, entendeu o que o aumento nos rendimentos dos títulos significaria para os bancos e seus empréstimos de longo prazo, um tópico que ele entende intimamente de seus anos à frente de uma empresa imobiliária.

As tarifas provocaram uma forte liquidação nos mercados de títulos do governo dos EUA e no dólar, que os investidores geralmente veem como ativos de refúgio em tempos de turbulência. Depois que Trump anunciou as novas tarifas na semana passada, economistas de Wall Street rapidamente aumentaram suas previsões para a inflação e reduziram as de crescimento, com muitos alertas sobre uma recessão. Trilhões de dólares em valor de mercado de ações desapareceram em questão de dias.

Falando com repórteres logo após Trump anunciar o recuo, Bessent e Leavitt tentaram criar a impressão de que esse era o auge de um plano cuidadosamente elaborado – isolar a China como o principal culpado por infligir dor aos trabalhadores americanos.

As ações de Trump cobrem apenas os próximos 90 dias. Quanto a quaisquer isenções tarifárias adicionais, o presidente se recusou a dar a clareza que muitos investidores estão buscando.

Questionado na quarta-feira sobre como decidiria sobre quaisquer isenções adicionais, Trump disse: “Instintivamente, mais do que qualquer outra coisa. Quer dizer, você mal consegue rascunhar no papel. É realmente mais um instinto, eu acho, do que qualquer outra coisa”.

