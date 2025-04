Mundo Após nova escalada na guerra comercial contra a China, Trump muda o tom e diz ser amigo de Xi Jinping

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, em encontro bilateral no G-20 em 2019. (Foto: Reprodução)

A última quarta-feira do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi uma amostra do potencial do republicano para desestabilizar as relações do seu país com o mundo. Em um só dia, ele subiu duas vezes as tarifas a serem aplicadas a produtos da China, anunciou uma “pausa tarifária” após colocar antigos parceiros em rota de colisão comercial e fez bolsas do mundo inteiro enfrentarem horas de estresse.

Ao final do dia, porém, Trump mudou o tom bélico e usou palavras amenas para se referir ao governo chinês, contrariando a abordagem mais dura feita anteriormente. “Ele é meu amigo, o presidente Xi [Jinping]. Eu gosto dele, eu o respeito”, disse Trump, durante conversa no Salão Oval da Casa Branca. “É um cara inteligente que ama seu país. Isso é um fato, eu o conheço muito bem”, disse o republicano.

O presidente chinês, entretanto, ainda não se manifestou sobre a disputa tarifária entre os dois países, embora a Embaixada da China em Washington tenha sido direta sobre o patamar atual das relações: “não recuaremos”, disse o órgão, poucos dias depois de prometer “lutar até o fim” contra as tarifas norte-americanas.

Desde a semana passada, quando Trump decidiu impor mais 34% de taxas aos produtos chineses, Pequim retaliou aplicando tarifas no mesmo percentual. Washington retrucou, subindo as tarifas para 84%. Na sequência, outro golpe: a China elevou as suas tarifas para produtos dos EUA para os mesmos 84%. Ao final do dia, Trump anunciou que os produtos chineses passariam a ser taxados em 125%. A China ainda não confirmou se virá uma nova retaliação.

“Veremos o que acontece com a China. Adoraríamos conseguir fechar um acordo. Eles realmente se aproveitaram do nosso país por um longo período”, disse Trump, culpando ex-presidentes pelo que chamou de “China enganando os Estados Unidos”.

“Estamos recolocando a mesa e tenho certeza de que conseguiremos nos entender muito bem. Tenho grande respeito pelo presidente Xi. Ele tem sido, no verdadeiro sentido, um amigo meu há muito tempo, e acho que acabaremos trabalhando em algo muito bom para ambos os países”, continuou Trump.

Após nova escalada na guerra comercial contra a China, Trump muda o tom e diz ser amigo de Xi Jinping

