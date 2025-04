Inter Com três gols de Alan Patrick, Inter vence o Atlético Nacional e assume liderança do Grupo F da Libertadores

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

Com o resultado, a equipe é líder do Grupo F com 4 pontos. Foto: Divulgação/Inter Com o resultado, a equipe é líder do Grupo F com 4 pontos. (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

Na noite desta quinta-feira (10), o Inter conquistou no Beira-Rio uma importante vitória de 3 a 0 diante do Atlético Nacional, da Colômbia, pela Copa Libertadores da América. Os gols que garantiram o triunfo Colorado foram marcados por Alan Patrick (3). Com o resultado, a equipe de Roger Machado é líder do Grupo F com 4 pontos. Agora, o próximo desafio do time gaúcho é no Campeonato Brasileiro, neste domingo (13), no Ceará, contra o Fortaleza. Pelo torneio continental, o compromisso será contra o Nacional, do Uruguai, em Porto Alegre, no dia 22 de abril, às 21h30.

O jogo

O primeiro tempo começou com os colombianos trocando passes, enquanto o Inter buscava avançar no campo de ataque pressionando a saída de bola.

A primeira oportunidade surgiu com Hinestroza. O meia recebeu pela direita e chutou cruzado para a defesa segura de Anthoni. Na sequência, aos 7, Alan Patrick se atrapalhou e deixou a bola parar nos pés de Hinestroza, que cruzou para Morelos, livre de marcação. O atacante, porém, chutou para muito longe.

A resposta Colorada veio com Wesley perdendo duas grandes oportunidades. Valencia recebeu lançamento e tocou para Carbonero, que acionou Wesley no lado direito da área. O atacante teve tempo de ajeitar, limpar o marcador e chutar para o gol cara a cara com Ospina que fez uma linda defesa.

Aos 24, Wesley perdeu mais uma. O jogador chegou na linha de fundo e achou Valencia, que se enroscou com o goleiro dentro da pequena área. Na sequência, a bola voltou para o ponta colorado, que chutou para fora. Porém, nada disso valeu, pois o auxiliar marcou impedimento.

O Inter continuou pressionando e tentar achar espaço na defesa da equipe adversária. O Atlético, por sua vez, contra-atacava chegando com perigo na meta defendida por Anthoni.

Show de Alan Patrick

Na volta do intervalo, com apenas um minuto jogado, Wesley disparou pela direita, invadiu a área e foi derrubado. O árbitro marcou pênalti para o Inter.

Alan Patrick foi para a bola e deslocou o goleiro abrindo o marcador em Porto Alegre. Atrás do marcador, os colombianos se lançaram ao ataque e Anthoni foi obrigado a operar verdadeiros milagres. Primeiro, uma bomba de Morelos logo na sequência do gol de Alan Patrick. Depois, Viveros recebeu um passe e ficou sozinho na cara do gol e o camisa 24 evitou o empate.

Os colombianos continuaram em cima, mas perderam um jogador na metade do segundo tempo. Hinestroza, que apareceu em praticamente todas as jogadas de perigo dos visitantes, foi expulso por um carrinho por trás em Bernabei.

Aos 34 minutos, Vitinho, que entrou no segundo tempo, foi derrubado dentro da área por Asprilla. O árbitro assinalou mais um pênalti para o Inter. Alan Patrick outra vez na bola. O camisa 10 e capitão Colorado teve toda a calma do mundo para só colocar no meio do gol e deslocar Ospina garantindo o segundo gol da noite e a tranquilidade para os comandados de Roger Machado.

Com o resultado consolidado, o Inter administrou os minutos finais e chegou ao terceiro gol. Aos 42, Alan Patrick recebeu livre na área após tabela de Aguirre com Tabata, e marcou o terceiro dele na partida. Com o resultado, o Colorado alcançou os quatro pontos e divide a liderança do Grupo F com o Bahia, mas é líder pelo saldo de gols.

Para enfrentar o Atlético Nacional, o Inter entrou em campo com o mesmo ataque que participou da goleada contra o Cruzeiro no domingo (6), pelo Brasileirão. Carbonero, Wesley e Valencia foram titulares em ambos os jogos.

Ficha técnica

— Inter: Anthoni; Aguirre, Vitão, Rogel (Clayton Sampaio) e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo) Alan Patrick, Carbonero (Vitinho) e Wesley (Bruno Tabata); Valencia (Borré). Técnico: Roger Machado.

— Atlético Nacional: Ospina; Román, Aguirre, Tesillo e Cándido; Zapata (Rivero), Campuzano, Hinestroza, Morelos (Asprilla) e Cardona (Sarmiento); Viveros. Técnico: Javier Gandolfi.

— Arbitragem: Felipe González (Chile), Miguel Rocha (Chile), Leslie Vázquez (Chile) e Miguel Araos (Chile).

