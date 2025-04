Esporte Conmebol propõe edição única com 64 seleções na Copa do Mundo de 2030

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











A próxima edição da Copa do Mundo, em 2026, no Canadá, México e Estados Unidos, já será expandida. Foto: Divulgação/Fifa A próxima edição da Copa do Mundo, em 2026, no Canadá, México e Estados Unidos, já será expandida. (Foto: Divulgação/Fifa) Foto: Divulgação/Fifa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, propôs uma edição única com 64 seleções na Copa do Mundo de 2030, quando se comemora o centenário da competição. A proposta foi feita durante o 80º Congresso da confederação nesta quinta-feira (10). No mês passado, a possibilidade foi levantada por um dos integrantes do Conselho da Fifa, ao final da reunião virtual, e a entidade máxima do futebol afirmou que analisaria a expansão.

O Mundial de 2030 será disputado na Espanha, Portugal e Marrocos, mas terá três partidas de abertura na Argentina, Uruguai e Paraguai, como forma de homenagear a América do Sul, que recebeu a primeira edição da Copa do Mundo em 1930, em solo uruguaio.

“Estamos convencidos de que a celebração do centenário será algo único, porque só se completam 100 anos uma vez. E é por isso que estamos propondo, pela única vez, realizar este aniversário com 64 equipes, em três continentes simultaneamente. Para que todos os países tenham a oportunidade de viver uma experiência mundial, e para que ninguém neste planeta fique de fora desta festa que, embora seja jogada em todos os lugares. É a nossa festa”, disse o presidente da Conmebol.

A próxima edição da Copa do Mundo, em 2026, no Canadá, México e Estados Unidos, já será expandida. Pela primeira vez, o Mundial terá 48 seleções, contra 32 do torneio no Catar, em 2022.

A proposta da Conmebol representa uma ampliação ainda maior no formato da competição, com a inclusão de mais 16 seleções em relação ao modelo já aprovado para 2026. Caso avance, essa mudança exigirá ajustes logísticos, no calendário e na estrutura das sedes envolvidas.

Até o momento, a Fifa não emitiu posicionamento oficial sobre a proposta da Conmebol. A expectativa é que o tema seja debatido nas próximas reuniões do Conselho da entidade, que analisa mudanças estruturais em grandes torneios.

A ideia de dividir a competição entre três continentes também reacende discussões sobre o impacto ambiental e os custos de deslocamento para equipes, delegações e torcedores. Especialistas apontam que o modelo pode gerar desafios operacionais, especialmente na fase inicial do torneio.

Apesar disso, dirigentes sul-americanos argumentam que o simbolismo da data justifica uma edição excepcional da Copa, com maior abrangência e representatividade. O centenário da competição é considerado uma oportunidade para reforçar o papel histórico da América do Sul na origem do futebol mundial.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/conmebol-propoe-edicao-unica-com-64-selecoes-na-copa-do-mundo-de-2030/

Conmebol propõe edição única com 64 seleções na Copa do Mundo de 2030

2025-04-10