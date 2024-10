Tecnologia ChatGPT finalmente ganha aplicativo oficial para Windows

Por enquanto, somente usuários pagantes podem conversar com a inteligência artificial. (Foto: Freepik)

A OpenAI finalmente liberou o aplicativo do ChatGPT para Windows, ainda que em versão beta. Essa primeira versão da IA generativa só está disponível para os assinantes dos planos da OpenAI. No entanto, você pode baixar o aplicativo normalmente mesmo que não tenha uma assinatura — só para contratar algum dos planos e conseguir usar o programa para Windows.

A primeira versão do aplicativo nativo do ChatGPT para computadores foi lançado em maio, mas apenas para o macOS. O anúncio causou uma surpresa para quem acompanha o noticiário tech. A Microsoft é a maior investidora da OpenAI (inclusive o Copilot usa os LLMs da empresa) e ficou de fora desse lançamento.

Cinco meses depois, finalmente o aplicativo do ChatGPT chega para o sistema operacional do maior investidor da OpenAI. O programa pode ser baixado na Microsoft Store.

Existem pouquíssimas (para não dizer uma) diferenças entre o ChatGPT para Windows e a sua versão na web. A mudança está no uso o atalho Alt + espaço para abrir a IA generativa da OpenAI. De resto, você terá os mesmos recursos fornecidos pela sua assinatura na versão do ChatGPT no navegador.

Na descrição do produto, a OpenAI destaca que você poderá subir arquivos e imagens diretos do computador. Bem, isso também é possível na versão do navegador. Na prática, o ChatGPT para Windows chega para se tornar um concorrente do Copilot, que virou um assistente nativo no sistema operacional.

Nas especificações, é informado que o ChatGPT para Windows é compatível com o Windows 10 versão 17763.0 ou superior. As arquiteturas suportadas por esse aplicativo são x64 e Arm64. O ChatGPT para Windows ocupa 283 MB de armazenamento.

Um fato curioso é que o programa tem o selo de idade recomendada. A página do app indica que o ChatGPT para Windows é para maiores de 10 anos. Geralmente, essa marcação é usada em jogos vendidos na Microsoft Store.

