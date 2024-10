Tecnologia Google Flights ganha aba para exibir voos ainda mais baratos; veja como funciona

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Funcionalidade deve chegar ao Brasil nas próximas semanas. (Foto: Divulgação/Google)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Google anunciou uma nova atualização em sua ferramenta de busca de passagens aéreas, o Google Flights, que agora conta com uma aba dedicada a exibir as opções de voos mais econômicas. A nova funcionalidade estará disponível para todos os usuários “nas próximas semanas”, segundo a empresa.

O recurso está em fase de implementação e deve aparecer primeiro para usuários dos Estados Unidos nos próximos dias.

No entanto, alguns usuários já relatam acesso ao recurso, tanto em celulares quanto em navegadores de desktop.

Atualmente, o Google Flights exibe as melhores opções de voo no topo da página, levando em consideração uma combinação de preço e conveniência. Com a atualização, os viajantes terão a opção de selecionar a aba “Mais baratos” (“Cheapest”, em inglês), que apresentará as alternativas mais econômicas para o itinerário desejado.

— Como buscar voos mais baratos no Google Flights:

* Acesse o Google Flights: abra o site ou aplicativo do Google Flights em seu dispositivo;

* Insira as informações da viagem: preencha os campos com o destino, a origem e a data da viagem que você deseja pesquisar;

* Clique em “Pesquisar”: após inserir as informações, clique no botão de pesquisa para visualizar as opções de voos;

* Selecione a aba “Mais baratos”: ao lado da guia “Melhores”, aparecerá a nova aba “Mais baratos”. Clique nela para visualizar as passagens mais econômicas.

Ferramenta

O Google Flights teve seu lançamento oficial em 13 de setembro de 2011. Essa data marca o início de uma nova era nas pesquisas de viagens, oferecendo aos usuários uma experiência mais completa e intuitiva.

A criação da ferramenta foi impulsionada pela aquisição da ITA Software pela Google em 2010. A ITA Software era renomada por desenvolver softwares avançados para a indústria de viagens, especialmente algoritmos capazes de encontrar as melhores rotas e preços de voos. Essa aquisição forneceu ao Google a base tecnológica necessária para construir uma ferramenta de busca de voos poderosa e eficiente.

Ao ser lançado, o Google Flights já oferecia recursos inovadores, como:

* Comparação de preços: A ferramenta permitia comparar rapidamente os preços de diversas companhias aéreas, facilitando a identificação das melhores ofertas.

* Interface intuitiva: A interface do Google Flights era clara e fácil de usar, permitindo que até mesmo usuários menos experientes encontrassem os voos desejados.

* Flexibilidade nas pesquisas: O usuário podia pesquisar por destinos específicos, datas flexíveis, número de passageiros e até mesmo por aeroportos próximos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/google-flights-ganha-aba-para-exibir-voos-ainda-mais-baratos-veja-como-funciona/

Google Flights ganha aba para exibir voos ainda mais baratos; veja como funciona

2024-10-20