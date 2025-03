Tecnologia Bill Gates diz que a inteligência artificial vai substituir médicos e professores em menos de 10 anos

Em entrevista a um programa americano, cofundador da Microsoft afirma que humanos não serão mais necessários "para a maioria das coisas".

O bilionário e cofundador da Microsoft, Bill Gates, prevê que os avanços na inteligência artificial transformarão drasticamente o papel da humanidade em diversas áreas, como medicina e educação. Segundo ele, essa revolução tecnológica poderá acontecer em menos de uma década, reduzindo significativamente a necessidade da intervenção humana em muitas tarefas tradicionais.

Em uma entrevista recente ao comediante americano Jimmy Fallon, no programa “The Tonight Show” da NBC, Gates esboçou um futuro onde os humanos não serão mais essenciais “para a maioria das coisas”, pois a IA assumirá funções que atualmente dependem de habilidades especializadas. Ele destacou que, nos próximos dez anos, “bons conselhos médicos (e) ótimos tutores” estarão disponíveis gratuitamente e serão amplamente acessíveis, tornando a educação e a saúde mais democráticas.

Essa visão de um mundo impulsionado pela “inteligência gratuita” foi detalhada por Gates em uma conversa no mês passado com Arthur Brooks, professor de Harvard e pesquisador na área da felicidade. O bilionário expressou tanto entusiasmo quanto preocupação com a rapidez dessa mudança. “Isso é muito profundo e até um pouco assustador, porque está acontecendo muito rápido, e não há um limite”, afirmou Gates a Brooks.

O impacto da IA no mercado de trabalho tem sido tema de intenso debate entre especialistas. Alguns acreditam que a tecnologia tornará os humanos mais produtivos e impulsionará a economia, gerando novas oportunidades. No entanto, há também aqueles que alertam para os riscos da automação em larga escala e o possível desaparecimento de milhões de empregos.

Um dos que compartilham essa preocupação é Mustafa Suleyman, CEO de IA da Microsoft. Em entrevista ao New York Post, Suleyman afirmou que o avanço da IA terá um impacto “profundamente desestabilizador” no mercado de trabalho. No livro “The Coming Wave”, publicado em 2023, ele argumenta que, embora a IA inicialmente aumente a inteligência humana e impulsione o crescimento econômico, sua função principal será substituir postos de trabalho. “Essas ferramentas apenas aumentarão temporariamente a inteligência humana. Elas nos tornarão mais inteligentes e eficientes por um tempo, e desbloquearão enormes quantidades de crescimento econômico, mas são, fundamentalmente, substituidoras de trabalho”, escreveu Suleyman.

Apesar das incertezas, Gates permanece otimista quanto às contribuições positivas da IA, principalmente em áreas como o desenvolvimento de novos tratamentos médicos, soluções para mudanças climáticas e a ampliação do acesso à educação de qualidade. Ele também acredita que certas atividades permanecerão exclusivamente humanas. “Haverá algumas coisas que reservaremos para nós mesmos”, disse Gates a Fallon, citando o entretenimento como uma das áreas onde a presença humana continuará insubstituível.

À medida que a IA avança em ritmo acelerado, a sociedade se vê diante de desafios e oportunidades inéditos. Se, por um lado, há preocupações sobre o futuro do trabalho e a dependência da tecnologia, por outro, há a promessa de uma era de inovação e eficiência sem precedentes.

