Por Redação O Sul | 29 de março de 2025

Desenhos podem mudar de sentido por um dedo a mais ou pela cor escolhida. (Foto: Unsplash)

Os emojis já fazem parte do cotidiano de diversas culturas. Mas, apesar de sua presença quase unânime, muitos ainda não dominam a infinidade de significados que cada um destes desenhos carrega. Um deles é o que apresenta uma mão com os dedos mindinho e indicador estendidos, comumente trocado pelo que também estica o polegar — embora o sentido seja muito diferente.

Polegar

O primeiro, sem o polegar ereto, pode ser atribuído ao informal “chifrinho” ou ao “rock on”, na cultura heavy metal, este com raízes nas tradições italianas como forma de proteção contra o mau-olhado. Mas a adição do polegar muda tudo, e esse emoji passa a dizer outra coisa.

Baseado na linguagem de sinais americana, os dedos formam as letras “ILY”, abreviação de “I love you” (“eu te amo”, em tradução livre). Isso costuma surpreender quem se comunica por meio destes signos.

O jornal espanhol El País investigou, em 2023, quais interpretações os usuários de serviços de mensagens instantâneas e redes sociais dão a emojis populares. Dentre eles, os famosos coraçõezinhos podem passar uma ideia diferente a cada cor escolhida.

Veja os significados atribuídos aos corações, por cores:

Vermelho

O único emoji que chega perto do da carinha chorando de rir em termos de popularidade é o coração vermelho. Esteve em 8 de cada 1.000 tweets em 2020. Embora os emojis de coração sejam populares o ano todo, seu uso aumenta especialmente em fevereiro, coincidindo com o Dia dos Namorados nos Estados Unidos e Europa (no caso do Brasil, a data é comemorada em 12 de junho).

Também é usado para expressar gratidão e apreço e costuma ser colocado junto a palavras como obrigado, aniversário, feliz ou bom, segundo o site da Emojipedia.

Roxo

Corações de cores diferentes costumam ser usados ​​juntos. Às vezes, eles compartilham significado, mas podem ter outras conotações. O coração roxo é um dos favoritos dos fãs do grupo coreano BTS. Também é comum vê-lo em tuítes e mensagens relacionadas ao feminismo.

Verde

Enquanto alguns fãs do Vox usam o coração verde para elogiar a festa, no Twitter ele costuma ser usado para se referir ao grupo de K-pop NCT.

Amarelo

O coração amarelo costuma ser usado com o girassol e procura alegrar um tuíte ou mensagem.

​Azul

O azul é o coração corporativo porque “as marcas adoram usá-lo”. Isso é indicado pela Emojipedia, que destaca que geralmente aparece no Twitter com palavras como cupom, promoção ou desconto.

Branco

O coração branco é frequentemente usado em conjunto com o emoji de rosto suplicante, embora não esteja claro o porquê. Também aparece ao lado de palavras como anjo, boa noite, paz e lembre-se, além de homenagear alguém que faleceu.

Preto

Você pode esperar que o coração negro apareça ao lado de emojis de morcego ou correntes, conforme indicado pela Emojipedia. No entanto, seu uso é semelhante ao dos outros corações coloridos.

​Laranja

A principal razão pela qual as pessoas usam o coração laranja é simplesmente colocá-lo ao lado dos corações azul, amarelo, roxo, verde e vermelho.

Marrom

O coração marrom é o menos usado e mais associado a discussões sobre identidade racial, segundo a Emojipedia. É usado com palavras como preto, marrom, pele e cor, bem como com alimentos e bebidas como chocolate e café.

