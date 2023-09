Tecnologia “ChatGPT no WhatsApp” converte mensagem de áudio em texto e cria imagens

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2023

Avatar da LuzIA, assistente que funciona como ChatGPT no WhatsApp e no Telegram. (Foto: Reprodução)

Mais de 2 milhões de pessoas no Brasil já acessaram uma assistente virtual criada para se tornar o primeiro destino de quem busca informações na internet. Disponível no WhatsApp e no Telegram, ela transforma áudios em texto com ajuda da inteligência artificial do ChatGPT.

Batizada de LuzIA, a ferramenta é gratuita e não exibe anúncios, mas possui limitações em alguns de seus recursos. Para usá-la, basta enviar uma mensagem no WhatsApp ou no Telegram para (11) 97255-3036.

Na primeira interação, a robô explica que os usuários podem perguntar como preparar uma receita culinária, pedir dicas de filmes, tirar dúvidas sobre tarefas domésticas ou de trabalho, revisar e traduzir textos, entre outros.

A LuzIA usa três modelos de inteligência artificial e, a partir deles, é capaz de:

– Interagir de forma ilimitada por meio de mensagens de texto (GPT 3.5, da OpenAI);

– Transformar áudios de até 10 minutos em texto (Whisper, da OpenAI);

– Criar até 5 imagens por dia a partir de descrições em texto (Kandinsky).

A ferramenta está disponível em mais de 40 países e seu principal mercado é o Brasil, onde ela foi lançada em meados de julho. Agora, a empresa trabalha para lançar um aplicativo próprio da assistente e para demonstrar que ela pode ser importante no dia a dia dos usuários.

“Perguntar à LuzIA é mais rápido do que ir ao Google”, defendeu o cofundador e diretor de marketing da LuzIA, Javier Andrés, em entrevista ao portal de notícias G1.

“E para manter os usuários, só há um caminho: ser útil para eles. Queremos educar nossos usuários a compreender onde está o potencial e como podemos ajudá-los a tornar suas vidas mais fáceis em tudo o que estão interagindo”.

Recurso mais usado

O recurso de converter áudios em texto é um dos mais usados da LuzIA, de acordo com os criadores da assistente. No Brasil, ela transcreveu 205 mil mensagens de voz, que, somadas, representam 115 mil minutos ou 80 dias de áudios.

Para ativar a funcionalidade, basta encaminhar a gravação que você recebeu de outras pessoas, o que fará a transcrição começar automaticamente. Segundo os desenvolvedores, o conteúdo do áudio protegido pela criptografia de ponta a ponta do WhatsApp.

“Muitas pessoas ou não gostam ou não podem ouvir áudios porque estão em uma reunião ou algum lugar assim. Então, elas podem encaminhar a mensagem de áudio para a LuzIA”, diz o executivo.

Imagens

Outra opção disponível na assistente, o recurso de criação de imagens foi usado mais de 700 mil vezes no Brasil. Ele é baseado na inteligência artificial Kandinsky, que permite fazer desenhos novos ou criar releituras de algo que já existe.

A funcionalidade pode ser ativada ao enviar uma mensagem com a palavra “imagine” e a descrição do que deve ser desenhado.

Os desenvolvedores da LuzIA afirmam que o recurso foi atualizado e, agora, pode criar imagens com mais resolução e receber comandos de áudio.

Para o diretor de marketing da LuzIA, a assistente pode ser tornar muito próxima dos usuários. “Para eles, é como ter uma amiga que está sempre disponível, que sempre guardará um segredo e não irá te julgar”, diz.

Essa relação pode ser construída com a ajuda das nove personalidades disponíveis na LuzIA. Além da versão padrão, é possível fazê-la escrever como se fosse uma amiga, um profissional de marketing ou personagens como Hermione, de Harry Potter, e Mestre Yoda, de Star Wars.

Para ativar outras personalidades da assistente, basta enviar uma mensagem com o comando “/amigo”.

Crescimento no Brasil

Mais de 42 milhões de perguntas foram enviadas à LuzIA desde o seu lançamento no Brasil, o que não era esperado pelos criadores da plataforma.

“Sabíamos que o Brasil para nós seria algo muito grande. Mas ficamos totalmente surpresos com o quão grande está sendo. É o nosso mercado que mais cresce, muito à frente do restante”, afirmou Andrés.

Para o executivo, parte desse resultado é explicada pela popularidade do aplicativo de mensagens. “O WhatsApp é realmente universal e acho que foi uma das principais razões pelas quais crescemos tão rápido. Todo mundo tem e todo mundo sabe usar o WhatsApp”. As informações são do portal de notícias G1.

