Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

Pensando no crescimento das comidas vegetarianas e na saúde de seus clientes, o Chef Renato Vaiano ensina como preparar um nhoque de abóbora japonesa, tão saboroso e inovador quanto este nicho alimentício.

Ingredientes para fazer a receita:

500G de abóbora assada e amassada

1 ovo

100g de farinha de trigo

1 colher (de chá) de sal (rasa)

30 G manteiga

Noz moscada

Alecrim

Sal

50g Parmesão

Pimenta do reino

Alecrim

Separando estes ingredientes, basta assar a abóbora até ficar bem macia, feito isso, tire a polpa e amasse até virar um purê. “O sentido é assar a abobora para que ela fique mais seca e não precise acrescentar tanta farinha”, orienta Vaiano. Depois, tempere com sal, noz moscada e pimenta do reino; em sequência, acrescente a gema e o queijo parmesão. De acordo com o Chef, após isso, misture a farinha e incorpore a massa, sem sovar, isso colabora para não liberar o glúten e deixar o nhoque duro.

Preparada a massa, basta enfarinhar uma bancada e preparar os rolinhos, para isso, corte a mesma em retângulos de aproximadamente 3cm.Uma vez pronta, aqueça água em uma panela com pitada de sal. Após levantar fervura, cozinhe os nhoques. “Uma dica para saber se estão prontos é observar quando ele começa a subir até a superfície da água”, aconselha Vaiano.

Finalizada, reserve a massa e em uma frigideira anti- aderente, derreta a manteiga com uma rama de alecrim para aromatizar. Frite o nhoque na manteiga e finalize com parmesão ralado. “A receita pode ser saboreada desta forma ou com molho de sua preferência. Todos que provam passam a amar e percebem o paladar que existe sim em opções vegetarianas”, finaliza o Chef.

