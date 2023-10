Acontece Chef Bruno Hoffmann lança novos pratos no restaurante Benjamin Osteria Moderna

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2023

O novo menu prioriza ingredientes da temporada e pratos autorais Foto: Douglas Minuzzo Foto: Douglas Minuzzo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Inaugurado no fim de julho, na Avenida Carlos Gomes, 400, em Porto Alegre (RS), o charmoso e aconchegante Benjamin Osteria Moderna acaba de lançar os novos pratos do menu, disponíveis para almoço e jantar a partir desta quinta-feira (19). O chef, Bruno Hoffmann, abre espaço para criações que enaltecem os ingredientes da temporada, como aspargos e cebolas, valorizando a sazonalidade do alimento. “Exploramos pratos mais frescos e leves, acompanhando a entrada da primavera. Queremos valorizar os insumos em seu ponto alto, dando protagonismo a eles em pratos autorais de essência italiana”, explica Hoffmann.

Dentre as novidades, destaque para a dupla de “primi” – ou primeiros pratos –, a Lasagneta di Funghi (R$ 84), feita com massa verde, ragu de cogumelos, creme de alho-poró e fonduta de pecorino, e o Risotto di Asparagi (R$ 82), feito com arroz carnaroli, texturas de aspargos e favas, pó de tomate e noz pecã tostada. Na ala dos “secondi”, entra o Polpo alla Griglia (R$ 115), um polvo na brasa que acompanha cuca de linguiça com cebola caramelizada e emulsão de nata e salsinha.

Sucessos, como a Picanha Tonnata (R$ 42) e o Plin di Costelão (R$ 89), permanecem intocados no menu. Outros pratos ganham roupagem mais leve, a fim de acompanhar a estação. É o caso da Burrata (R$ 69), que no lugar da pasta de berinjela, recebe um fresco pesto de tomate, finalizado com erva-doce, maçã verde e azeite de manjericão, e do Tortano Napolitano (R$ 39), que agora chega à mesa com um creme de tomate fresco, endro e pistache, abandonando a espuma de queijo.

Conheça o Benjamin

Para além da cozinha italiana, o novo Benjamin Osteria Moderna passa a abrir em horários estendidos. O restaurante é uma homenagem dos filhos Bruno, Mauro e Fernanda ao pai, João Benjamin Zaffari, com a proposta de resgatar as raízes italianas da família.

Primeiro projeto comercial do Rio Grande do Sul assinado por Sig Bergamin e realizado pela Belmondo Empreendimentos, empresa de investimentos dos irmãos Zaniol Zaffari, o restaurante conta com 97 lugares divididos entre o salão, o bar com balcão e a sala Regina, espaço reservado para até 10 pessoas.

Bruno Hoffmann: o chef da casa

À frente da operação, o chef Bruno Hoffmann – ex Caos Brasillis (SP), com passagem no estrelado Michelin Al Castello di Alessandro Boglione, na Itália, e um dos integrantes da segunda temporada do reality “Mestre do Sabor” –, busca oferecer aos convidados uma experiência que foge do óbvio. Imprimindo técnicas apuradas, Hoffmann cria pratos que misturam tradições gaúchas à clássicos revisitados de origem italiana.

