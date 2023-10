Acontece Acebra promove o 1º Congresso Cerealista Brasileiro

18 de outubro de 2023

Evento deve contar com representantes públicos e grandes nomes do agronegócio nacional Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Com o objetivo de fomentar discussões construtivas para o setor cerealista e para o agronegócio brasileiro, a Associação das Empresas Cerealistas do Brasil (Acebra) realiza 1º Congresso Cerealista Brasileiro, um evento que promete reunir autoridades públicas e importantes nomes do agro nacional.

Com o tema Oportunidades em Todos os Campos, o 1º Congresso Cerealista Brasileiro será uma oportunidade única para prestigiar um evento histórico do setor, conferir palestras com grandes nomes, presenciar o lançamento de novas plataformas de negócios, realizar networking e fomentar parcerias.

Na programação do evento, constam palestras e debates sobre temas muito importantes para o setor cerealista e para a cadeia produtiva nacional, como armazenagem, crédito, sustentabilidade e reforma tributária. Além disso, empresas de grande representatividade no mercado brasileiro e forte atuação no agronegócio integram o time de palestrantes e de expositores, como Bayer, BTG Pactual, Abiove, Anec, Agrosafe Seguros, It’s Company, Solubio, Fretac, BRDE e Senai.

Para o presidente da Acebra, Jerônimo Goergen: “o Congresso vai fortalecer a Acebra enquanto entidade de classe e vai gerar valor para os nossos associados, que vão poder participar das mais importantes discussões atuais que permeiam a atividade do setor cerealista e o agronegócio brasileiro, como a questão da reforma tributária, o ESG e as mudanças no mercado internacional”.

