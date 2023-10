Acontece Família Aveiro e FG Empreendimentos levam bola gigante de futebol para Gramado

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2023

Ação é parte da nova campanha institucional da FG Empreendimentos assinada pela Família Aveiro Foto: Miron Neto Foto: Miron Neto

Cristiano Ronaldo Aveiro, mundialmente conhecido como o craque CR7, juntamente com a mãe Dolores e a irmã, Katia Aveiro, assinam uma das maiores campanhas do mercado imobiliário. E a FG Empreendimentos anuncia a nova fase desta ação com a chegada de bolas de futebol em tamanho gigante distribuídas pelo país.

Essa etapa contempla atrações no litoral norte de Santa Catarina e também na serra gaúcha, em Gramado (RS), onde Katia Aveiro reside com a família. “Símbolo desta campanha, a bola é como um fio condutor que viaja pelo mundo, passando por lugares marcantes e chegando ao destino com uma mensagem de carinho e admiração. É um item comum, que faz parte da história e do dia a dia do brasileiro, um objeto de desejo e de conexão. A bola diz quem ele é, a personalidade, mostra a vivência. Uma mensagem para o público e qual a melhor forma de traduzi-la? Pela bola, original e autografada pelo craque. Além de ser o símbolo da campanha, é uma marca, é o objeto que consagrou o menino como um grande craque”, explica a gerente de planejamento comercial e de marketing da empresa, Patrícia Fernandes.

Em Gramado, a atração foi colocada na Rua Coberta, um dos destinos mais visitados da cidade. O craque Cristiano Ronaldo destaca a iniciativa: “É uma forma de conectar ainda mais nossa família com os nossos investimentos no Brasil”.

Irmã e gestora dos investimentos da Família Aveiro no Brasil, Katia Aveiro reforça que eles têm desenvolvido um relacionamento afetivo com Balneário Camboriú (SC), que muito se assemelha a localidade da família. “A Ilha da Madeira e a bela Balneário Camboriú têm muitas similaridades que se potencializam com os propósitos que unirão as famílias Graciola e Aveiro. eu me divido entre Gramado, onde finquei minhas raízes no Brasil, e Balneário Camboriú, cidade que me encanta com todos os seus predicados e pela similaridade com minha terrinha”, comenta.

O presidente da FG Empreendimentos Jean Graciola destaca: “Temos propósitos que nos unem, valores que tornam a nossa parceria ainda mais forte e essa ação marca mais uma etapa dessa grande campanha que está impulsionando o mercado imobiliário”.

As bolas gigantes, com 1,90m de altura e 2,10m de diâmetro, foram produzidas em fibra de vidro, um compósito filamentoso de finíssimos fios de vidro, agregados através de resinas, silicones, fenóis e outros compostos solúveis em solventes orgânicos. O material é comumente utilizado na fabricação de aviões, barcos, carros e caminhões, na construção civil, na produção de peças para computadores, equipamentos de telecomunicação e em diversos outros dispositivos. Todo o projeto foi acompanhado pelas famílias Graciola e Aveiro.

Com a internacionalização da marca FG, com escritórios em Miami e na Europa, a ideia é que até o final do ano a ação também aconteça no exterior.

2023-10-18