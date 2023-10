Acontece Confira a programação do Fórum Desafios para o Desenvolvimento e Financiamento da Economia Gaúcha

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2023

O palco do evento será o auditório do Ministério Público, no dia 9 de novembro. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Buscando ampliar os conhecimentos e oportunidades acerca do desenvolvimento do Estado, a Rede Pampa e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico promovem um fórum no dia 9 de novembro em parceria com o Banrisul, Badesul e BRDE. O encontro vai reunir grandes autoridades políticas e empresários para discutir o atual momento econômico e projetar o futuro do Rio Grande do Sul.

O palco do evento será o auditório do Ministério Público, a partir das 14h30. Além da abertura realizada pelo governador Eduardo Leite, a programação contará com dois painéis de debate. O encerramento ficará a cargo do vice-governador Gabriel Souza.

Confira os painelistas:

1º Painel

Priscila Santana – Secretária da Fazenda do RS

Marjorie Kauffmann – Secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS

Ranolfo Vieira Júnior – Vice-presidente do BRDE

Nei César Manica – Presidente da Cotrijal

Erasmo Battistella – Presidente da BSBIOS

Claudio Gastal – Presidente do Badesul

Fabiano Dallazen – Diretor de Relações Institucionais da Aegea

2º Painel

Ernani Polo – Secretário de Desenvolvimento Econômico do RS

Fernando Lemos – Presidente do Banrisul

Neco Argenta – Presidente da SIM Rede de Postos

Daniel Randon – Presidente da Randon S.A.

Dody Sirena – Presidente da DC Set Group

Diego Lugano – Sócio da Hipermix Sul

As inscrições são limitadas e gratuitas através do site do fórum.

