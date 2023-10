Acontece Presidente do Sindilojas Poa, Arcione Piva recebe título de Cidadão de Porto Alegre

Vereador Idenir Cecchim propôs a homenagem ao empresário Foto: Ederson Nunes/CMPA Foto: Ederson Nunes/CMPA

O empresário e atual presidente do Sindilojas de Porto Alegre, Arcione Piva, é o mais novo Cidadão de Porto Alegre. O título, proposto pelo vereador Idenir Cecchim (MDB), foi entregue em sessão solene realizada nesta terça-feira (17) no Plenário Otávio Rocha.

Cecchim destacou que o título a Piva, mais que uma homenagem, é um reconhecimento da cidade à trajetória dele. O vereador ainda lembrou a história de sucesso da empresa dirigida por Piva, a Elevato, que começou como uma pequena loja de azulejos. “Hoje, além de um grande empresário, dirige o sindicato que representa o varejo de Porto Alegre. O sucesso de Piva não é por acaso. E o título, aprovado por unanimidade pela Câmara, é, ao mesmo tempo, um reconhecimento e um agradecimento da cidade”, acrescentou Idenir Cecchim.

Piva ressaltou a grande alegria e a forte emoção de receber um título que considera um “baita presente”. Relembrou de sua vinda para Porto Alegre, com 500 cruzeiros no bolso, “o que deu para comprar um sanduíche farroupilha, uma Coca Cola e uma maçã”. Agradeceu a todos que o ajudaram a superar as dificuldades iniciais na cidade e disse que foi trabalhando no comércio que conquistou tudo o que tem. “Este título certifica o que sinto desde 2 de janeiro de 1980: sou porto-alegrense com muito orgulho”, finalizou o homenageado.

História

Arcione Piva nasceu em Cacique Doble, em 1963. Veio para Porto Alegre e ingressou em 1980 nas lojas Tumelero, como auxiliar de depósito, passando por várias funções operacionais e na área comercial até chegar ao cargo de gerência geral de loja. Paralelamente, ingressou na faculdade e concluiu o curso superior de Administração de Empresas na Faculdade são Judas Tadeu em Porto Alegre.

Tornou-se empresário do comércio de material de construção em 1988, quando adquiriu uma pequena loja, Bernardoni Azulejos, juntamente com quatro irmãos, transformando-a no Grupo Elevato Material de Construção e Decoração. Atualmente, Piva é presidente do Sindilojas Porto Alegre na gestão 2022/2026.

