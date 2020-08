Chefe da Comunicação do Exército Brasileiro visita a Rede Pampa e participa do Pampa Debates

O general de divisão Richard Fernandes Nunes, chefe do Centro de Comunicação Social do Exército Brasileiro, visitou a Rede Pampa de Comunicação na tarde desta terça-feira (11). O general também participa do programa Pampa Debates.

Ao lado de sua equipe, o militar foi recebido pelo presidente da empresa, Alexandre Gadret, e pelo vice-presidente, Paulo Sérgio Pinto. Na ocasião, o general contou sobre sua trajetória e carreira e abordou diversos temas.

“Uma coisa que gosto muito de destacar é que levamos muito a sério a educação e o compromisso que temos entre nós mesmos com a população”, disse o general. Nas redes sociais, o Exército tem mais de 1,4 mil seguidores e essa interação com o público é de grande importância, segundo ele.

Trajetória do general Richard Fernandes Nunes

Possui graduação em Artilharia pela Academia Militar das Agulhas Negras (1984), graduação em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1990) e mestrado em Ciências Militares pela ECEME (Escola de Comando e Estado-Maior do Exército) em 2001.

Foi professor da Academia Militar dos EUA em West Point (2003-2005). Possui o Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército (2010) e o de Altos Estudos Estratégicos no Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Madri, 2012).

Foi Chefe do Centro de Estudos Estratégicos da Escola de Comando e Estado Maior do Exército, liderando o processo de transformação daquele órgão no Instituto Meira Mattos, que conduz os programas de pós-graduação stricto sensu em Ciências Militares.

Foi Comandante da ECEME (set/16 a mar/18). Tem experiência na área de Defesa, com ênfase em política, estratégia e administração militar, atuando principalmente nos seguintes temas: educação militar superior, estudos estratégicos e comunicação social. Atualmente, no posto de General de Divisão, é o Chefe do Centro de Comunicação Social do Exército em Brasília.