Mundo Chefe da ONU pede às nações que enviem forças para ajudar o Haiti

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











“Estou chamando a comunidade internacional para nos ajudar, para nos apoiar de todas as maneiras necessárias", disse. Foto: Eskinder Debebe/UN Photo “Estou chamando a comunidade internacional para nos ajudar, para nos apoiar de todas as maneiras necessárias", disse. (Foto: Eskinder Debebe/UN Photo) Foto: Eskinder Debebe/UN Photo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, instou a comunidade internacional a considerar o envio de forças ao Haiti para lidar com as crescentes crises humanitárias e de segurança no país.

Os comentários de Guterres vêm poucos dias depois que o próprio governo haitiano pediu assistência militar internacional, enquanto o país lida com a violência desenfreada de gangues, um surto mortal de cólera e protestos contra o governo que paralisam a nação desde o final de agosto.

Os haitianos têm se manifestado contra a violência crônica das gangues, pobreza, insegurança alimentar, inflação e escassez de combustível.

“Estou chamando a comunidade internacional para nos ajudar, para nos apoiar de todas as maneiras necessárias para evitar que a situação se agrave. Precisamos ser capazes de distribuir água e remédios, pois a cólera está voltando. Precisamos reabrir as empresas e limpar as estradas para que médicos e enfermeiros possam trabalhar. Pedimos a ajuda deles para poder distribuir o combustível e para reabrir as escolas”, disse o primeiro-ministro Ariel Henry na quarta-feira (5).

No domingo (9), Guterres pediu para a comunidade internacional “considerar com urgência o pedido do governo haitiano para o envio imediato de uma força armada internacional especializada”. Em que essa força consistiria exatamente ainda está incerto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo