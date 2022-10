Política Campanha de Lula é orientada a adotar cor branca para tentar conquistar indecisos

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A equipe da candidata emedebista no primeiro turno, Simone Tebet, tem auxiliado a campanha de Lula no esforço para conquistar os indecisos. (Foto: Ricardo Stuckert) Foto: Ricardo Stuckert A equipe da candidata emedebista no primeiro turno, Simone Tebet, tem auxiliado a campanha de Lula no esforço para conquistar os indecisos. (Foto: Ricardo Stuckert) Foto: Ricardo Stuckert

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A campanha do candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva deve começar a adotar a cor branca nos atos na tentativa de conquistar os eleitores indecisos e evitar uma alta abstenção no segundo turno das eleições.

O ato marcado para esta quarta-feira (12), em Salvador, na Bahia, usa o slogan “pelo amor e pela paz, vamos usar branco”. De acordo com interlocutores da campanha, há um esforço para que grande parte dos próximos eventos use a cor neutra, na tentativa de fazer com que indecisos se identifiquem com um movimento apartidário.

A equipe da candidata emedebista no primeiro turno, Simone Tebet, tem auxiliado a campanha de Lula no esforço para conquistar os indecisos.

A taxa de abstenção no primeiro turno das eleições deste ano chegou a quase 21% do eleitorado, o maior número de eleitores que não compareceram ao primeiro turno desde 1998.

Carta aos evangélicos

Interlocutores da campanha de Lula afirmaram que o candidato deve assinar, nos próximos dias, uma carta dedicada aos evangélicos, eleitorado considerado decisivo no segundo turno.

O candidato petista tem recebido sugestões nos últimos dias e, segundo fontes, foi convencido sobre a importância da carta na competição pelo Palácio do Planalto.

Representantes do Movimento dos Evangélicos Progressistas de partidos aliados apresentarão uma proposta de carta reafirmando o “compromisso com a liberdade religiosa, liberdade de culto, e pleno respeito e cumprimento do disposto no Código Civil”.

Após o primeiro turno, políticos aliados a Lula passaram a defender uma manifestação aos evangélicos após o primeiro turno.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política