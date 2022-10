Porto Alegre Nome fundamental na arquitetura de Porto Alegre, Theo Wiederspahn é tema de exposição

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2022

Alemão radicado na capital gaúcha em 1908 deixou sua marca em prédios imponentes. (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Um dos mais importantes nomes da arquitetura de Porto Alegre na primeira metade do século passado, o arquiteto alemão Theo Wiederspahn (1878-1952) é tema de uma ampla exposição na Pinacoteca Aldo Locatelli, na antiga sede da prefeitura (Praça Montevidéu nº 10, Centro Histórico). A mostra – com entrada franca – será aberta às 11h de sábado (14), prosseguindo até 20 de janeiro.

Em dias úteis a visitação será de segunda a sexta-feira, entre 9h e meio-dia e das 13h30min às 17h. São desenhos originais, mapa de projetos e obras, fotografias atuais e de época, cartas e documentos pessoais do homenageado, que imigrou para o Brasil em 1908.

O objetivo é estimular o interesse e o reconhecimento, pela população, do legado de Wiederspahn. Isso inclui o devido destaque a imponentes e inconfundíveis prédios por ele projetados.

A lista inclui cerca de 500 obras, das quais se destacam construções como a atual sede do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS), junto à Praça da Alfândega. Ou a antiga cervejaria Bopp (hoje Shopping Total, no bairro Floresta).

A mostra é realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o Consulado Alemão, Centro de Estudos Europeus e Alemães (CDEA), espaço de memória Delfos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Instituto Goethe, faculdades de Arquitetura e Urbanismo da Unisinos e PUCRS, além do Memorial do Hospital Moinhos de Vento.

Em paralelo, “exposições-satélite” serão levadas à Casa de Cultura Mario Quintana (que inaugurará o Memorial Theo Wiederspahn) e no Hospital Moinhos de Vento. Para visitação guiada a turmas escolares e outros grupos (até 20 pessoas), é necessário solicitar agendamento por meio do telefone (51) 3289-3643.

Capitólio: 94 anos

Ao completar 94 anos de inauguração do cineteatro Capitólio, a Cinemateca que desde 2015 ocupa o prédio na esquina da rua Demétrio Ribeiro com avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico de Porto Alegre, terá uma programação especial na noite desta quarta-feira (12). Dentre as atrações estão dois documentários com exibição na tela.

– “Tangos e Tragédias Para Sempre” (2022): com direção de direção de Aloisio Rocha, ressalta o show recordista de apresentações no Theatro São Pedro e que ressurge em depoimentos de amigos, fãs, técnicos, artistas e pessoas que compartilharam a experiência do mundo fictício da Sbornia, criado por Hique Gomez e Nico Nicolaiewsky.

– “Amigo Lupi” (1992): com direção de Beto Rodrigues, o curta-metragem premiado em 1993 no Festival de Gramado tem como foco depoimentos de parceiros de música e boemia de Lupicínio Rodrigues (1914-1974): Rubens Santos, Orlando “Johnson”, Lourdes Rodrigues, Túlio Piva, Demósthenes Gonzalez, Zilah Machado e Jayme Lubianca.

Também será anunciada a retomada do termo de cooperação cultural entre a Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa, por meio da Coordenação de Cinema e Audiovisual, e a Fundação Cinema RS (Fundacine-RS).

O acordo firmado avança nos aspectos da mútua cooperação cultural, no qual a fundação poderá captar recursos financeiros privados, via projetos incentivados, para aplicação no espaço.

As principais ações incluem digitalização e disponibilização de materiais de acervo à população, atividades de capacitação entre produtoras locais e melhorias no sistema de Banco de Dados do Centro de Documentação e Memória.

Além disso, o acordo de cooperação prevê atividades de formação de público, como mostras e outras ações de difusão cinematográfica, iniciando com o projeto “RS Cinema 2022”, patrocinado pela CEEE Equatorial Energia.

De acordo com a pesquisa Histórias do Capitólio, recentemente realizada por Alice Dubina Truz, o prédio foi projetado e construído pelo arquiteto e engenheiro italiano Domingos Fumo Rocco como um cineteatro amplo e elegante, dotado de palco e tela e com cerca de 1,3 mil lugares. Inauguração: outubro de 1928.

(Marcello Campos)

