Notas Mundo Chefe do ELN diz que vai reduzir ações do grupo na Colômbia

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

O grupo guerrilheiro Exército de Libertação Nacional (ELN), que retomará as ações militares na Colômbia em 1º de maio após um mês de cessar-fogo, quer reduzir a intensidade do conflito, apesar da falta de acordos com o governo, disse o chefe de sua delegação de negociação em Havana, Pablo Beltrán, nesta terça-feira (28).

