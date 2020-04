Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 1.350 casos de coronavírus em 134 municípios e chega a 49 óbitos

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

Leite durante live diária sobre enfrentamento ao coronavírus no Estado RS. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Leite durante live diária sobre enfrentamento ao coronavírus no Estado RS. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O Rio Grande do Sul tem 1.350 casos de coronavírus em 134 municípios e 49 óbitos, informou a SES (Secretaria Estadual da Saúde) nesta terça-feira (28). Foram quatro novos óbitos associados ao coronavírus no Estado: Dom Pedrito (uma mulher de 22 anos); Tramandaí (um homem de 80 anos); Tunas (uma mulher de 86 anos); Bento Gonçalves (uma mulher de 80 anos).

O caso de Dom Pedrito trata-se de uma jovem de 22 anos que estava em tratamento oncológico no Hospital Conceição, em Porto Alegre. O óbito ocorreu no domingo (26).

O senhor de 80 anos de Tramandaí estava internado no Hospital Universitário de Canoas. Ele tinha hipertensão e Doença de Parkinson. O óbito ocorreu nesta terça-feira (dia 28).

A idosa de Tunas, de 86 anos, tinha pneumopatia crônica. Estava no Hospital São Sebastião de Espumoso, onde faleceu nesta terça.

Em Bento Gonçalves, a idosa de 80 anos não tinha registro de comorbidade. Foi atendida na UPA da cidade. O óbito foi domingo (26).

A atualização desta tarde do painel da Covid-19 no Estado teve 64 novos casos contabilizados: Arroio do Meio (3), Bento Gonçalves, Cachoeirinha (3), Canoas, Caxias do Sul (2), Dom Pedrito, Farroupilha, Garibaldi (2), Marau (8), Novo Hamburgo, Passo Fundo (26), Porto Alegre (2), São Leopoldo (7), Tapejara (2), Viamão, além de três novos municípios Santo Ângelo, Tunas e Vista Alegre do Prata, com um caso, cada um.

Segmentação regional será anunciada na quinta-feira

O governador Eduardo Leite também anunciou, durante a transmissão ao vivo diária, que a segmentação regional, um dos critérios para a implantação do distanciamento controlado no Estado, será divulgada na quinta-feira (30).

“Teremos as divisões em regiões definidas, e o novo decreto, que substituirá o que está vigente, vai contemplar essas regiões”, explicou. No entanto, os protocolos para os níveis de risco de cada região serão estabelecidos ao longo da primeira semana de maio.

Até a última sexta-feira (24), a sociedade civil foi convidada a contribuir com sugestões para o modelo que está em elaboração. O Executivo recebeu mais de 200 contribuições, todas em avaliação pelo Gabinete de Crise.

Para a implantação do distanciamento social controlado, o Estado será dividido em regiões, de modo que seja possível analisar indicadores, como a ocupação dos leitos de UTI e o perfil da população. Esses indicadores farão com que cada região pertença a uma das quatro bandeiras que evidenciam o risco. Eles serão monitorados constantemente, podendo mudar para restrições mais ou menos rígidas.

A outra divisão leva em consideração os setores econômicos, que serão segmentados em pelo menos 12 setores, para os quais haverá protocolos específicos. “Devemos ter quatro bandeiras de risco e quatro níveis de protocolo para pelo menos 50 atividades econômicas”, descreveu Leite.

A previsão inicial era de que a migração para o novo modelo já fosse iniciada no dia 1º de maio, mas o governador ressaltou a necessidade de, além do desenvolvimento da estrutura técnica, reforçar a comunicação, de forma clara, para que as mudanças ocorram com transparência.

