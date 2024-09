De acordo com o porta-voz militar Avichay Adraee, Nasrallah vinha aterrorizando Israel há décadas e foi um dos terroristas mais influentes do mundo. Ele acrescentou que, sob a chefia do terrorista, o Líbano se tornou uma base armada.

Adraee disse também que outros comandantes importantes do Hezbollah estavam reunidos com Nasrallah no momento do ataque israelense e que todos podem ter morrido.