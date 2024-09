Mundo Saiba quem foi Hassan Nasrallah, número 1 do Hezbollah morto por Israel

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2024

Nasrallah comandava o grupo extremista libanês desde 1992 Foto: Reprodução de vídeo Nasrallah comandava o grupo extremista libanês desde 1992. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

O Hezbollah confirmou nesse sábado (28) que Hassan Nasrallah, chefe do grupo extremista, foi morto durante bombardeio pesado de Israel em Beirute, capital do Líbano, no dia anterior. Número 1 e principal rosto da milícia xiita, Hassan Nasrallah foi o responsável por levar o grupo, desde 1992 comandado por ele e fundado para lutar contra Israel, para a vida política do Líbano.

Em paralelo, Nasrallah comandou o fortalecimento do braço armado do grupo extremista, que hoje tem um arsenal mais forte que o do próprio governo do Líbano. E tem também influência em outros países árabes — o que fez com que Nasrallah tivesse uma ampla influência regional no Oriente Médio.

Hassan Nasrallah foi o alvo de um bombardeio de Israel no sul de Beirute nessa sexta-feira (27). Antes de confirmar a morte do líder, na noite de sexta, o Hezbollah disse que havia perdido o contato com o líder.

Liderança

Chefe do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah conduziu o grupo libanês durante décadas de conflito com Israel, supervisionando sua transformação em uma força militar com influência regional e tornando-se uma das figuras árabes mais proeminentes das últimas gerações — com apoio iraniano.

Entre os apoiadores, Nasrallah foi elogiado por enfrentar Israel e desafiar os Estados Unidos. Para os inimigos, ele foi o chefe de uma organização terrorista e um representante da teocracia islâmica xiita do Irã em sua disputa por influência no Oriente Médio.

Ele se tornou secretário-geral do Hezbollah em 1992, aos 35 anos, tornando-se a face pública de um grupo que antes era obscuro e fundado pelas Guardas Revolucionárias do Irã em 1982 para combater as forças de ocupação israelenses.

Israel matou seu predecessor, Sayyed Abbas al-Musawi, em um ataque de helicóptero. Nasrallah comandou o Hezbollah quando seus guerrilheiros finalmente expulsaram as forças israelenses do sul do Líbano em 2000, encerrando uma ocupação de 18 anos.

O conflito com Israel definiu amplamente sua liderança. Ele declarou “Vitória Divina” em 2006, após o Hezbollah travar 34 dias de guerra com Israel, ganhando o respeito de muitos árabes comuns que cresceram vendo Israel derrotar seus exércitos.

Proeminência

No entanto, ele se tornou uma figura cada vez mais divisiva no Líbano e no mundo árabe em geral, à medida que a área de operações do Hezbollah se expandia para a Síria e além, refletindo um conflito crescente entre o Irã xiita e as monarquias árabes sunitas aliadas aos EUA no Golfo.

Enquanto Nasrallah apresentava o envolvimento do Hezbollah na Síria — onde lutou em apoio ao presidente Bashar al-Assad durante a guerra civil — como uma campanha contra jihadistas, críticos acusavam o grupo de se tornar parte de um conflito sectário regional.

Em casa, os críticos de Nasrallah disseram que o aventurismo regional do Hezbollah impôs um preço insuportável ao Líbano, levando árabes do Golfo, que antes eram amigáveis, a evitar o país — um fator que contribuiu para seu colapso financeiro em 2019.

Nos anos seguintes à guerra de 2006, Nasrallah se equilibrou sobre um novo conflito com Israel, acumulando foguetes iranianos para formar um “equilíbrio de terror” dissuasor em um cuidadoso jogo de ameaças e contra-ameaças.

A guerra em Gaza, provocada pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro, desencadeou o pior conflito do Hezbollah com Israel desde 2006, custando ao grupo centenas de seus combatentes, incluindo comandantes de alto escalão.

Após anos de entrelaçamentos em outros lugares, o conflito trouxe novo foco para a luta histórica do Hezbollah contra Israel.

Origem

Nasrallah cresceu no empobrecido bairro Karantina, em Beirute. Sua família é originária de Bazouriyeh, uma vila no sul do Líbano, predominantemente xiita, que hoje forma o coração político do Hezbollah.

Ele faz parte de uma geração de jovens xiitas libaneses cuja perspectiva política foi moldada pela Revolução Islâmica do Irã em 1979.

Antes de chefiar o grupo, ele costumava passar noites com guerrilheiros na linha de frente lutando contra o exército de ocupação de Israel. Seu filho adolescente, Hadi, morreu em batalha em 1997, uma perda que lhe confere legitimidade entre sua base xiita no Líbano.

