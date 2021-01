Porto Alegre Chefias do DMLU são recebidas pelo prefeito para discussão sobre qualidade do serviço

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2021

"Temos que entregar uma cidade com zeladoria adequada e canais eficientes para o cidadão comunicar problemas”, defende Melo. (Mateus Raugust/PMPA)

O prefeito Sebastião Melo reuniu, no início da noite da terça-feira (26) no Paço Municipal, os servidores do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) que ocupam chefias de setores. No Salão Nobre, os profissionais relataram a atual estrutura de prestação de serviços e as oportunidades de qualificação na execução dos contratos e ampliação dos recursos digitais.

“O conjunto de contratos de coleta demandam um investimento alto do dinheiro público. Precisamos buscar o melhor caminho de organizar o serviço, modernizar os sistemas e controles e trazer o cidadão para o debate sobre o seu papel na separação do lixo”, defendeu o prefeito.

Entre as medidas de qualificação das coletas, os servidores enfatizaram também a importância de mobilizar a sociedade na conscientização sobre o descarte irregular e coleta clandestina. “Enquanto o cidadão não separar o lixo nas suas residências, podemos ter coletas das mais diversas e sofisticadas, mas continuaremos a levar lixo com potencial reciclável misturado a rejeitos ao aterro sanitário. Temos que mostrar para a cidade que isso custa caro”, defendeu Alessandra Nogueira Pires, supervisora operacional, enfatizando a necessidade de fiscalizar também as coletas irregulares, que tiram resíduos que deveriam gerar renda a 600 famílias nas unidades de triagem.

“Essas reuniões têm a finalidade de colher dados ricos de quem está na ponta atuando, para podermos tomar as melhores decisões e melhorar efetivamente a vida na cidade. Temos que entregar uma cidade melhor, com zeladoria adequada e canais eficientes para o cidadão comunicar os problemas”, afirmou Melo.

A reunião foi acompanhada pelo secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia, pelo procurador-geral do Município, Roberto da Rocha, e pelo diretor-geral do DMLU, René José Machado de Souza.

