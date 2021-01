Rio Grande do Sul Em obras de ampliação, aeroporto de Passo Fundo receberá novos voos

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2021

Voos começam em 12 de maio, após conclusão de obras na pista do aeroporto. ( Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini / Arquivo)

O aeroporto Lauro Kortz, de Passo Fundo, terá novos voos a partir de 12 de maio. A Azul Linhas Aéreas confirmou na terça-feira (26) que voltará a operar na cidade devido às obras de ampliação e modernização do terminal.

As viagens terão início assim que a recuperação da pista de voos e decolagens for finalizada e o aeroporto reaberto. Serão três viagens diárias com destino a Campinas (SP), em aeronaves Embraer 195 E1 – com capacidade para 118 lugares. A venda das passagens começa dia 26 de março.

De acordo com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, o anúncio é resultado da política de fortalecimento da aviação regional do Rio Grande do Sul. “Certamente a população do norte do Estado contará, em breve, com mais destinos ligando Passo Fundo a outras cidades do país”, projeta. “Até o fim deste ano, teremos um aeroporto maior, mais moderno e com novos equipamentos para a segurança e o conforto dos passageiros.”

Iniciadas em novembro do ano passado, as obras de ampliação e modernização do aeroporto Lauro Kortz contam com investimento de R$ 45 milhões, oriundos de recursos da Secretaria Nacional de Aviação Civil e contrapartida do governo do Estado.

Além da reforma da pista – já em andamento –, o cronograma prevê reformas no pátio das aeronaves e um novo terminal de passageiros com edificações acessórias. Também será implantado um sistema de balizamento luminoso – com equipamentos para auxiliar a navegação área, permitindo a operação por instrumentos.

