Por Marcelo Warth | 5 de agosto de 2023

A fila de espera na Capital gaúcha é a mais longa do País Foto: Freepik

O tempo de espera para o agendamento da entrevista para a obtenção do primeiro visto norte-americano de turismo ou de negócios aumentou para 281 dias, em média, em Porto Alegre no início de agosto. Há um mês, esse período era de 273 dias.

A fila de espera na Capital gaúcha é a mais longa do País. Também foram registrados aumentos no tempo em São Paulo (de 251 para 262 dias) e Brasília (de 154 para 182 dias).

Recife (PE) registrou queda de 296 para 164 dias. Já no Rio de Janeiro, a fila de espera para a obtenção do visto diminuiu de 126 para 108 dias no início deste mês.

Em encontro com jornalistas no fim de julho, a nova cônsul-geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, Carrie Muntean, informou que a Embaixada e os Consulados norte-americanos no Brasil continuam tomando medidas para atender a demanda recorde de vistos, abrindo novos horários de agendamento e também contratando mais funcionários.

“Nosso objetivo é fazer com que aqueles que desejam viajar a negócios ou turismo consigam ter o visto em tempo para realizar suas viagens. No último ano, diminuímos a fila de espera em todos os postos consulares no Brasil em pelo menos 50%”, destacou Carrie.

“Novas vagas para agendamento são abertas regularmente. Recomendamos que o solicitante de visto sempre verifique o site de agendamentos e, havendo uma vaga disponível em uma data mais conveniente, o solicitante pode fazer a antecipação sem custo adicional”, disse a cônsul-geral.

“Em 2022, o consulado em Porto Alegre processou 20% mais vistos do que em qualquer outro momento da história. Neste ano, estamos no caminho para processar ainda mais do que no ano passado”, prosseguiu.

Vistos de estudante têm prioridade, resultando no menor tempo de espera para brasileiros que estão se preparando para participar do próximo ano acadêmico nos EUA. Vistos vencidos até 48 meses podem ser renovados sem necessidade de entrevista. Em Porto Alegre, a espera para a renovação de vistos de turismo e negócios é de, em média, um dia.

