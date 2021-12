Rio Grande do Sul Chega a 36.360 o número de mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2021

Com provável subnotificação, balanço desta segunda-feira aponta dois novos casos fatais. (Foto: EBC)

Divulgado nesta segunda-feira (20), o mais recente boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) ampliou para 1.499.870 o número de testes positivos de coronavírus em mais de 21 meses de pandemia no Rio Grande do Sul, com 36.3360 mortes.

A estatística inclui 135 novas confirmações de contágio e dois casos fatais – é provável que a estatística esteja abaixo da realidade, devido à subnotificação de dados nos fins de semana, que costuma nivelar por baixo os registros por até 48 horas. Como únicas perdas humanas mencionadas pelo balanço estão os seguintes indivíduos:

– Pelotas (homem, 55 anos);

– Selbach (homem, 78 anos).

Dentre os infectados até agora, ao menos 1.462.894 (98%) já se recuperaram, em todos os 497 municípios gaúchos. Outros 513 (0,03%) são considerados casos ativos (em andamento) – contingente que abrange desde os assintomáticos em quarentena domiciliar até casos mais graves atendidos em hospitais.

A taxa média de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) por adultos estava em 54,6% no início da noite, conforme o painel de monitoramento covid.saude.rs.gov.br. Esse índice resulta da proporção de 1.746 pacientes para um total de 3.200 leitos da modalidade em 301 hospitais. Já o total de internações pela doença chega a 114.232 (8%).

Andamento da vacinação no Estado

Já no que se refere ao andamento da imunização contra o coronavírus no Rio Grande do Sul, a plataforma on-line do governo gaúcho continua defasada, devido ao ataque cibernético aos sistemas do Ministério da Saúde. Quem acessa o site vacina.saude.rs.gov.br encontra apenas dados relativos ao status do processo no dia 9 de dezembro.

Variante ômicron tem sete casos

Também nesta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre confirmou mais dois testes positivos para a variante ômicron do coronavírus. A atualização ampliou para nove o número de ocorrências desse tipo na capital gaúcha – até agora a única com a nova cepa no Rio Grande do Sul.

Ambos pacientes são viajantes procedentes do exterior. Um reside em Porto Alegre e o outro é um turista com estadia local. A lista completa é formada por quatro “importados” (contraídos fora do município) e cinco transmissões entre pessoas com vínculo epidemiológico ao caso inaugural (também conhecido como “caso-índice”).

Todos eles relataram à ao serviço de Vigilância Epidemiológica terem recebido ao menos uma dose de vacina contra covid. No entanto, devido à impossibilidade de acesso a dados atualizados da vacinação (por conta de ataque cibernético aos sistemas do Ministério da Saúde, no dia 9 de dezembro), o status de imunização de cada um ainda não teve como ser conferido.

A alta transmissibilidade da variante ômicron, aliás, motivou a Divisão de Vigilância Sanitária (DVS) da SMS a emitir, recentemente, um comunicado sobre risco de transmissão comunitária (entre habitantes da cidade). O texto enfatiza que já foram identificados casos da nova cepa em quase 80 países.

Como medida de prevenção e controle, deve ser dada especial atenção à vacina, incluindo a aplicação da dose de reforço para todos os indivíduos acima de 18 anos, de acordo com o imunizante recebido ou a condição de saúde:

– a partir de cinco meses da aplicação da segunda dose;

– a partir de 28 dias da segunda dose para imunossuprimidos;

– a partir de dois meses da dose única.

Também devem ser reforçadas medidas preventivas que já são de conhecimento geral, tais como distanciamento social, higienização frequente das mãos, uso correto de máscaras, ventilação natural de ambientes e isolamento de casos suspeitos, bem como a identificação de seus contatos próximos.

No Brasil, até esta segunda-feira ao menos seis Estados tinham casos confirmados de infecção pela nova cepa: São Paulo (16), Rio Grande do Sul (9), Goiás (4), Minas Gerais (3), Distrito Federal (2) e Rio de Janeiro (1), número que deve aumentar nas próximas horas, à medida em que as suspeitas de contágio são submetidas a análise.

(Marcello Campos)

